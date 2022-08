Catanzaro, via libera al progetto per la riqualifica dell'”Aula Rossa”

La giunta comunale, presieduta dal sindaco Nicola Fiorita, ha approvato, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, Raffaele Scalise, il progetto definitivo di riqualificazione ed efficientamento energetico della sala consiliare di Palazzo De Nobili, meglio conosciuta con il nome di Aula Rossa. Il progetto, come si ricorderà, aveva ottenuto all’inizio del mese di agosto il nullaosta obbligatorio, senza prescrizioni se non quelle di rito, dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Crotone e Catanzaro. L’importo complessivo dell’intervento è di 900.000 euro, a valere sui fondi di Agenda Urbana. Consumato il passaggio di oggi in giunta, l’elaborato definitivo può adesso proseguire il suo iter verso la fase progettuale esecutiva che consentirà infine di bandire la gara di appalto per l’esecuzione dei lavori e la realizzazione dell’opera.

“Il nostro obiettivo – ha puntualizzato l’assessore Scalise – è accelerare quanto più possibile i tempi per restituire all’istituzione Comune ma anche alla Città un luogo fortemente identitario, visto che sono trascorsi ormai quattro anni e mezzo dal crollo parziale di una parte del controsoffitto dell’aula consiliare. È pur vero che all’atto del nostro insediamento abbiamo trovato un iter già avviato, ma tra l’avviare e il concludere c’è di mezzo il mare, o, se si preferisce, la differenza tra una buona e una cattiva amministrazione. E infatti, il tempo trascorso da quando il consiglio comunale ha dovuto chiedere ospitalità all’aula consiliare della Provincia, si era davvero dilatato oltre la misura sopportabile, almeno secondo il nostro modo di vedere le cose”.

L’intervento sull’Aula Rossa si compone di un insieme di opere strutturali, architettoniche e impiantistiche: la revisione e il ripristino del solaio di copertura; il restyling dell’ambiente interno con il rifacimento del controsoffitto, una nuova pavimentazione, un nuovo rivestimento alle pareti, la sostituzione degli infissi e il rinnovo degli arredi; il rifacimento dell’impianto di climatizzazione concepito per ottimizzare i consumi; la realizzazione di un impianto fotovoltaico; l’installazione di un nuovo sistema di amplificazione e votazione; interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.