Girifalco (Cz), il consigliere comunale Delia Ielapi membro della rete “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”

Il consigliere si impegna ad essere una figura di riferimento per la cittadinanza e per i media locali nella presentazione delle politiche dell’UE e delle loro conseguenze in modo corretto e trasparente. Inoltre dovrà partecipare attivamente alle operazioni della rete, restando in contatto con la Commissione e con gli altri membri che la compongono, partecipando a iniziative di formazione e visite organizzate per i membri della rete e fornendo feedback tramite sondaggi e report.