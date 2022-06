Ballottaggi, Amalia Bruni: “Pino Capalbo è un esempio di ottima amministrazione, merita la riconferma. Nicola Fiorita ha le carte in regola per cambiare il volto di una città ormai spenta come Catanzaro”

“Pino Capalbo, è uno di quei sindaci che hanno reso onore al termine “primo cittadino”: Primo a occuparsi di persona della sua gente e del suo territorio, anche in un momento drammatico come quello che l’anno passato l’ha visto a fianco dei vigili del fuoco e della protezione civile, quando Acri bruciava; Primo a dare un esempio di correttezza e buona amministrazione, tanto da essere riuscito, appena eletto cinque anni fa, a tirare fuori il comune dal rischio di dissesto finanziario, che avrebbe ridotto di molto il raggio d’azione della sua giunta. Primo o quasi con il 49,6% delle preferenze al primo turno, superando di ben 10 punti percentuale il suo avversario, ma sono convinta che si affermerà con un ottimo risultato, anche se a vincere, davvero, saranno gli Acresi, i quali potranno avere per i prossimi cinque anni una guida efficace e capace, come un buon padre di famiglia. Nicola Fiorita, invece, rappresenta la speranza del cambiamento vero, appare come la luce di un faro nella tempesta. Catanzaro è stata abbandonata a se stessa per troppi anni. La precedente amministrazione Abramo, che negli ultimi vent’anni ha sempre vinto con maggioranze bulgare, ha avuto tutti i numeri e gli strumenti per far crescere la città capoluogo, ma non li saputi sfruttare, per incompetenza o, e sarebbe ancora più grave, per mancanza di volontà. Catanzaro ha bisogno di voltare pagina e Fiorita rappresenta un’occasione irripetibile per andare in questa direzione. È entusiasta, competente, con idee chiare e un programma rivoluzionario. Mi piace molto e lo sosterrò con tutta la mia convinzione”. Lo scrive in una nota Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio Regionale.