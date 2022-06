Comunali, Letta: “A Taranto e Catanzaro destra candida nostri ex, è la fine della politica”

“Ci sono vari capoluoghi di provincia piu’ Bientina nei quali la destra ha avuto questa geniale idea di candidare uno di noi o comunque qualcuno che prima stava con noi e penso che questo sia la fine della politica”. Lo ha detto oggi il leader del Pd, Enrico Letta, durante un pranzo elettorale a Bientina (Pisa) a sostegno del sindaco uscente Dario Carmassi, ricandidato per il centrosinistra alla carica di sindaco alle amministrative in programma domenica, riferendosi alla candidatura di Corrado Guidi, ex sindaco e dirigente dem ora in campo sostenuto dal centrodestra.

“Immaginatevi – ha aggiunto il segretario nazionale rivolto ai militanti – se noi dovessimo selezionare i nostri candidati andando a scegliere qualcuno che prima stava dall’altra parte. Tutto questo e’ non solo il piu’ bieco opportunismo ma anche un modo di fare che umilia la buona politica. A Taranto il centrodestra ha scelto di candidare contro il nostro sindaco uscente l’ex segretario provinciale del Pd, lo stesso e’ accaduto a Catanzaro. Tutto questo l’ho voluto dire perche’ noi dobbiamo essere impegnati a testimoniare un’altra idea di politica: le candidature sono per servire il territorio e le proprie istituzione e soprattutto sono coerenti con l’impegno e una rete di valori che parte dal cuore”. Letta ha poi annunciato che domani sara’ a Pisa “per iniziare il percorso che ci portera’ a individuare il candidato sindaco per la citta’ in vista delle elezioni amministrative: Pisa e Siena sono le due citta’ sulle quali ho messo e ci metto la faccia”.