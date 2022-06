Progetto Gutenberg19, a Catanzaro l’incontro con il filosofo Massimo Cacciari

Progetto Gutenberg19, la Fiera del libro che mette in rete le scuole calabresi, offre alla città di Catanzaro un appuntamento extra da non perdere con uno dei massimi protagonisti della discussione filosofica e politica europea.

Domani, martedì 7 giugno, alle ore 17 all’Auditorium Casalinuovo, ad incontrare il pubblico degli studenti del Liceo Classico “Galluppi” sarà Massimo Cacciari, che nella sua carriera ha insegnato a Venezia, Lugano e Milano, ha ricevuto numerosissimi riconoscimenti internazionali ed è socio dell’Accademia dei Lincei. Ha affiancato da sempre la passione per la filosofia all’impegno politico. Nel 1993, e poi nuovamente nel 2005, è stato sindaco di Venezia e, ancora, ha rivestito l’incarico di deputato, europarlamentare e consigliere regionale. Ha fondato, inoltre, la facoltà di Filosofia dell’Università Vita Salute-San Raffaele.

Al centro del dibattito – moderato dal presidente dell’associazione Amica Sofia, Massimo Iiritano – sarà il volume di Cacciari dal tema “La mente inquieta”, una reinterpretazione storico-culturale profondamente innovativa del mondo umanistico.

Dalla lettura emerge l’idea che la filologia umanistica vada inserita in un progetto culturale più ampio, nel quale l’attenzione al passato è complementare alla riflessione sul futuro, mondano e ultramondano. C’è, secondo il filosofo, un nucleo tragico del pensiero umanistico, fortemente «anti-dialettico», in cui le polarità opposte non si armonizzano né vengono sintetizzate. Il dibattito con Cacciari toccherà, inoltre, argomenti di profonda attualità, come quelli inerenti al conflitto in Ucraina su cui Cacciari ha espresso in maniera forte la propria posizione nei principali spazi televisivi nazionali.