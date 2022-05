Comune Catanzaro, Abramo: “Erogato acconto sul fondo di rotazione, stipendi di aprile e maggio in fase di accreditamento”

E’ stato appena erogato, così come richiesto dall’Amministrazione Abramo al ministero, l’acconto del 50% sul fondo di rotazione. La somma in arrivo nelle casse provinciali è pari a circa 3 milioni e mezzo di euro. Ne ha dato notizia il presidente della Provincia, Sergio Abramo, dichiarando che sono in fase di accreditamento gli stipendi dei mesi di aprile e maggio. “Sono molto felice – ha affermato Abramo – che i dipendenti prendano un po’ di respiro. Stiamo lavorando strenuamente, insieme ai consiglieri e ai dirigenti, per seguire tutte le pratiche che ci consentiranno di recuperare altre somme necessarie per il risollevamento della Provincia da un momento molto delicato. E’ nostro dovere tutelare e difendere il destino di numerose famiglie e lo faremo senza risparmiare il nostro impegno e la nostra totale dedizione”.