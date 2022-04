Catanzaro, prorogata al 6 maggio la scadenza della domanda a sostegno delle utenze domestiche

Il settore Politiche sociali di Palazzo de Nobili informa che è stato prorogato al prossimo 6 maggio il termine di scadenza dell’avviso per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. L’amministrazione ha inteso favorire la più ampia partecipazione alla misura, che mette a disposizione un contributo massimo di 500 euro per far fronte ai debiti maturati sulle utenze domestiche di acqua e rifiuti (Tari) nel periodo di emergenza covid. I soggetti interessati potranno, inoltre, ripresentare la domanda comprensiva delle fatture per il canone idrico da ultimo pervenute, specificando che in tale ipotesi verrà presa in considerazione l’istanza recante la data ultima di protocollo.

Il modello di domanda è disponibile sul sito del Comune di Catanzaro, insieme alle istruzioni, al seguente link: https://www.comune.catanzaro.it/bando/contributo-pagamento-debiti-maturati-utenze-domestiche/