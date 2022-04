Aree Interne, iniziativa della Flai-Cgil a Lamezia per una nuova strategia di sviluppo

“Strategie per le Aree Interne: dai Fondi comunitari al partenariato sociale, per una idea comune di sviluppo e crescita”: è questo il titolo dell’iniziativa voluta dalla Flai Cgil Area Vasta, che si svolgerà venerdì 22 Aprile, presso l’Hotel “Class” di Lamezia Terme, in località Rotoli, a cui parteciperanno molti molti sindaci delle aree interne delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. L’iniziativa, frutto di un percorso che proprio il sindacato ha voluto tracciare già da molto tempo, sarà l’occasione per interrogarsi e riflettere circa le sorti delle cosiddette “Aree Interne”, e definire, possibilmente in maniera corale e condivisa, una nuova strategia di sviluppo di queste porzioni di territorio e loro riattivazione sociale ed economica.

«Nel farlo – ha spiegato il segretario generale Battista Platì – abbiamo fissato degli obbiettivi prioritari: ripresa della popolazione e della natalità; aumento del benessere della popolazione locale; aumento della domanda locale di lavoro e dell’occupazione; aumento del grado di utilizzo del capitale territoriale; riduzione dei costi sociali della de-antropizzazione; rafforzamento dei fattori di sviluppo locale. Obiettivi questi che devono superare le esistenti criticità al limite dell’emergenza che riguardano difficoltà quotidiane, che partono dai i servizi di base, passando per la mobilità e che arrivano a toccare anche il diritto alla salute, all’istruzione, fino ad un più complessivo sviluppo locale». Per l’occasione saranno presenti anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ed il segretario nazionale della Flai Cgil, Giovanni Mininni, che concluderà i lavori.