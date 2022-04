“Fiorentinolimpiadi” del Liceo “Fiorentino” di Lamezia registra ultimi due incontri: dopo il break delle vacanze pasquali appuntamento alle finali del 5 maggio

FIORENTINOlIMPIADI ha registrato altri due incontri. Quelli dell’undici e del tredici aprile. Ora un piccolo break per le vacanze pasquale. Poi si riprenderà con le ultime due gare e le finali del cinque maggio.

Dal team di Scienze Motorie del Liceo Classico – Artistico “Fiorentino” arrivano gli aggiornamenti sull’attività sportiva che sta registrando grande entusiasmo tra gli studenti.

“Ennesimi appuntamenti l’ 11 e il 13 aprile per gli atleti in erba del Fiorentino sulla pista “Renda”. A godere dell’attività sportiva fuori dalle aule (fortemente voluta dal Dirigente Scolastico. Prof. Nicolantonio Cutuli) le classi 1A, 1C e 1D del liceo lametino. Gli allievi si sono cimentati nelle prove dei 60m, dei 100, nella staffetta 4 per 100 e nel lancio dei vortex”. Soddisfazione hanno manifestato per l’andamento della giornata i Prof. Massimo Viola e Marasco Danilo accompagnatori degli studenti. Gli stessi docenti hanno rinviato le attività dei prossimi incontri in programma a dopo le vacanze pasquali.