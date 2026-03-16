Maltempo: nel Reggino oltre 200 millimetri di pioggia. Scoperchiato capannone Guglielmo Caffè nel Catanzarese

Superati i 100 in numerose località del Catanzarese e del Crotonese Il maltempo torna a colpire la Calabria, a un mese dall’ultimo evento, con piogge torrenziali che stanno interessando dalla serata di ieri tutta la regione. A Santa Cristina d’Aspromonte, nel Reggino, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 201 millimetri di pioggia. Misurazioni rilevanti anche in altre aree. A Petilia Policastro Pagliarelle, nel Crotonese, sono caduti nello stesso arco di tempo 170 millimetri di pioggia. Superati abbondantemente i 100 millimetri in numerose località del Catanzarese e del Crotonese, in particolare nelle zone interne della Sila.

Forti raffiche di vento hanno scoperchiato e danneggiato un capannone appartenente all’azienda di torrefazione Guglielmo Caffè, nel Comune di Stalettì in provincia di Catanzaro. I Vigili del fuoco sono intervenuti nelle prime ore di questa mattina per mettere in sicurezza l’area. Il capannone misura oltre 5mila metri quadrati ed è utilizzato per la linea di produzione e confezionamento del prodotto finito. Non si registrano danni a persone. Notevoli, invece, i danni alla copertura in pannelli coibentati. Dalle prime verifiche effettuate sul posto, tuttavia, la struttura portante del capannone non risulterebbe aver subito compromissioni.