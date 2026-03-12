“Una nuova paura andò a sommarsi alla precedente. La paura di non arrivare a sapere, il terrore di morire per niente” - Paco Ignacio Taibo II
HomeCalabriaIl Premio Troccoli celebra 40 anni di talento e identità territoriale
CalabriaCatanzaro

Il Premio Troccoli celebra 40 anni di talento e identità territoriale

Il termine per la presentazione delle candidature al 40° Premio Letterario Nazionale Troccoli Magna Graecia è appena scaduto il 10 marzo 2026. Le candidature prodotte sia dai singoli autori sia da parte di editori di varie regioni italiane hanno superato di gran lunga quelle delle precedenti edizioni.

Intanto registriamo le riflessioni sulla 40esima edizione del Premio, di Giuseppe Aloise che conobbe Giuseppe Troccoli quand’era ancora bambino.

Giuseppe Aloise oltre ad essere noto al vasto pubblico perché già deputato al Parlamento italiano, è un dottore commercialista, membro del Comitato scientifico del Premio presieduto da Pierfranco Bruni, è noto -inoltre- per la sua florida e incisiva pubblicistica sull’ analisi politica dei principali avvenimenti nazionali e internazionali. Ricercatore attento, intraprendente e perspicace di storia locale e regionale con particolare approfondimento sulla presenza e il ruolo della Famiglia Serra Cassano nella Sibaritide.

Di getto la prima osservazione che le viene in mente sul Premio Troccoli che lei segue sin dalla prima edizione?

«È abbastanza noto che il “logo”, con pochi tratti grafici, riesca il più delle volte a realizzare un forte legame emotivo capace di “condensare nei segni e nelle parole, il messaggio “promozionale” che vuole trasmettere.

Se così è, nel caso del Premio Troccoli Magna Graecia il disegno di profilo del volto di Giuseppe Troccoli -cui si accompagna il disegno ben marcato di un capitello dorico- sintetizza in maniera efficace il significato della manifestazione culturale che con l’edizione del 2026 si avvia a celebrare il 40° anniversario della fondazione».

L’iniziativa del Premio ha lasciato qualche traccia interessante nella comunità locale?

«Quaranta edizioni, supportate, sin dall’inizio, dall’impegno e dalla passione di Martino Zuccaro, dal notevole contributo culturale del Presidente del Comitato Scientifico Pierfranco Bruni, dalla non comune capacità comunicativa del Direttore di “Giornalisti Italia” Carlo Parisi e non per ultimo dalla passione e dalla generosità di Pino Nano, già capo redattore della sede Rai Calabria, capo redattore centrale Rai, e neo Direttore di “Nuova Armonia”, hanno lasciato un segno profondo nella nostra realtà. Le prime edizioni sono state dedicate allo studio ed all’approfondimento della produzione letteraria dello scrittore Giuseppe Troccoli cui il premio era ed è intestato».

In particolare fra i giovani di Lauropoli che effetto fece avere un concittadino illustre sia nella comunità scolastica e sia nel mondo culturale fiorentino?

«Troccoli è stato un illustre figlio di Lauropoli e nel dopoguerra, in una realtà contadina senza significative tradizioni culturali, divenne un modello di vita, di studi e di impegno civile cui riferirsi per realizzare un processo di promozione sociale per le nuove generazioni. Firenze nell’immaginario collettivo dei giovani di Lauropoli, negli anni 50, divenne quasi un luogo mitico per la magia della bellezza e della cultura che caratterizzavano la culla e la capitale del Rinascimento. Ebbene in questo luogo mitico Troccoli aveva saputo ben affermarsi pur partendo da una povera realtà periferica del nostro paese. Divenne così un modello cui ispirarsi anche perché aveva saputo affrontare le sfide di un contesto culturale molto elevato con risultati apprezzati dalla critica letteraria senza mai recidere le radici con il suo paese di origine. Il romanzo Lauropoli ne è la più viva testimonianza».

Il Premio nato a Lauropoli ha allargato i suoi confini geografici: ritiene che esso abbia raggiunto anche l’obiettivo di promozione culturale?

«Col passare degli anni e con la qualità e le novità delle edizioni successive, il Premio si è consolidato come una manifestazione culturale di notevole livello in un contesto territoriale abbastanza ampio. Non sfugge a nessuno come il contesto socio-economico calabrese mostri segni evidenti di difficoltà nei processi di sviluppo. La promozione della cultura, in siffatte condizioni, può diventare anzi diventa motore di crescita, innovazione e promozione sociale.

La cultura come risorsa collettiva, nella sua straordinaria ricchezza e complessità -soprattutto in una realtà disgregata come la nostra- merita di essere potenziata in tutte le sue diverse manifestazioni ed espressioni. Il “Premio Troccoli” con la sua particolare identità valoriale ha saputo essere un’apprezzabile espressione di un filone culturale che si è ben radicato e strutturato da un quarantennio configurandosi ormai come Premio di livello nazionale. Con l’assegnazione dei premi, le scelte operate non sono state un mero riconoscimento ai meriti e alle qualità delle personalità coinvolte, ma esse hanno rappresentato un modo concreto per tenere accese le luci sulle storie e sull’anima più autentica del nostro vasto territorio».

Articolo PrecedenteOcchiuto: “Ignobile rubare farmaci oncologici, bene operazione Carabinieri a Melito Porto Salvo”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Occhiuto: “Ignobile rubare farmaci oncologici, bene operazione Carabinieri a Melito Porto Salvo”

Carta d’Identità Elettronica obbligatoria dal 3 agosto: come richiederla subito

Reggio Calabria educa alla legalità: iniziativa CISL e Carabinieri con le nuove generazioni

Concorso 2026/2027: 983 posti per Allievi Marescialli alla Guardia di Finanza

Il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria tra i protagonisti di Didacta Italia 2026: la ricerca degli esopianeti diventa laboratorio per gli...

Ospedale Annunziata di Cosenza, De Salazar difende la Cardiologia: “Risultati di altissimo livello”

Medici e cultura, a Cosenza nasce la rassegna “Temporanee distrazioni”

“Antigone, ultimo anello di una catena maledetta”: incontro al Museo Archeologico di Reggio Calabria

Donne, diritti e Calabria: a Catanzaro l’incontro “Sisters Outsiders” di Sinistra Italiana

DUP 2026–2028, il PLI Lamezia: “Inserire incentivi per gli affitti a canone concordato”

“Saluto romano durante i festeggiamenti per il presidente della Provincia”: la denuncia di Sinistra Italiana

Reggio, l’appello delle famiglie del Comparto 6 – Arghillà Nord al sindaco Battaglia: “Servono soluzioni e un’alternativa dignitosa”

Crotone, il cane antidroga Jack fa scattare la perquisizione: trovati cocaina, hashish e una pistola

Servizio Civile Universale: 4 posti con “Calabria Dietro le Quinte” nel progetto sulla cultura dei borghi

Bambini e ragazzi protagonisti a Vibo Valentia: tra teatro e gioco, nelle iniziative del Comune spazio a tutte le fasce d’età

Gioventù Nazionale Cosenza pronta a celebrare il congresso provinciale

Pesca illegale a Cirò Marina: la Guardia di Finanza sequestra 60 kg di bianchetto

I.C. Perri – Pitagora – Don Milani, una delegazione della scuola in visita alla Prefettura di Catanzaro

“Echoes of a Return”: Arjan Shehaj torna a Cosenza con la sua pittura geometrica e contemplativa

Cittanova, Anselmo: “Incompatibilità del sindaco, il caso è arrivato in Parlamento. Ora servono verità e rispetto delle istituzioni”

Gli studenti di Corigliano-Rossano entrano negli Studios: a “In Primo Piano” nasce il pubblico delle scuole

Cosenza, al Telesio la Metamorfosi del Dolore: Il teatro come cura per i “Ragazzi Interrotti”

“Appuntamento con Ornella”, il tributo originale dell’Orchestra Sinfonica Brutia alla musica di Ornella Vanoni: al Teatro Rendano di Cosenza il 14 marzo e al...

Crotone, “L’Arte della buona educazione”

Incontro dei Cenacoli

Inaugurato il nuovo Museo archeologico di Capo Colonna: tra le novità spicca il trasferimento definitivo del celebre tesoro di Hera Lacinia

Dieci posti letto cancellati presso l’ospedale di Soverato. Alecci presenta interrogazione: “Chi si opera qui dovrà andare a Lamezia per la riabilitazione”

Il Comune di Reggio Calabria aderirà alla “Rottamazione Quinquies”

Festival “Trame 2026”: dal 16 al 21 giugno a Lamezia Terme la XV edizione dal titolo “Terra e Libertà”

CLAAI Città Metropolitana di Reggio Calabria: Giuseppe Bellamena eletto nuovo presidente dei panificatori

PD Calabria: “Bene i controlli della Guardia di Finanza sulla filiera dei carburanti”

Parità genere, Giusy Versace porta in Senato testimonianze di successo

Capo Colonna, inaugurato il nuovo allestimento del Museo Nazionale: l’archeologia del Santuario di Hera tra storia e inclusione

Ciclone Harry, i sindaci in audizione alla Camera: “Ora servono progetti, risorse e meno burocrazia”

Giustizia, l’appello di U.G.C.I. e MEIC: “Oltre la propaganda, il dovere di informarsi”

“8 Marzo: le socie raccontano”, Aido e Unuci Calabria organizzano un convegno online

Polistena (RC), centinaia di studenti alla “Passeggiata contro le violenze” promossa dal Lions Club “Brutium”

I casi Dardanelli e Trovato Mazza arrivano in Parlamento: le famiglie chiedono verità

Referendum del 22-23 marzo, alla Mediterranea di Reggio Calabria confronto con studenti e giuristi

Confcommercio presenta il Libro Bianco per lo sviluppo di Reggio Calabria e apre il confronto con la città

Crotone, torna a riunirsi il Consiglio comunale: i punti all’ordine del giorno

Lamezia, il 14 marzo al Chiostro le ragioni del NO al referendum. Fra gli ospiti Piergiorgio Morosini autore del libro “Mani Legate”

Università della Calabria presenta la II edizione del Master SIFAE su sicurezza e tracciabilità alimentare

“Un giorno all’improvviso #Festival”, il teatro continua il suo viaggio nei borghi della Calabria

Taurianova, mozione sul caso della “famiglia nel bosco”: «Proteggere i bambini significa separarli dalla loro famiglia?»

“Trame di Libertà”, grande partecipazione alla Biblioteca di Filadelfia per riscoprire 18 artiste dimenticate

Al via a Catanzaro “Strade di velluto”

Fiera di San Giuseppe: ecco l’edizione 2026 tra tradizione, innovazione e sostenibilità

Rigenerazione urbana del sottoponte della sopraelevata, domani la presentazione del progetto a Cosenza

Volley Tonno Callipo, parla Ilenia Cammisa: “Continuiamo a lavorare per mantenere il primato”

Reggio Calabria inaugura lo Spazio Multifunzionale per Adolescenti: nasce DesTEENazione

Borghi montani, Santoianni (Fi): “Inclusione chiave per il rilancio delle aree interne”

Teatro Comunale di Catanzaro, domenica 15 marzo per il cartellone della “Domenica d’Incanto” in scena Matteo Belli con il monologo “Solità”

Carburanti, Pd Calabria: “Bene i controlli della Guardia di Finanza, ma serve una strategia nazionale per proteggere la Calabria e l’intero Sud”

CRIC di Cannavò, lavori fermi. Quartuccio: “La comunità merita risposte e tempi certi”

Call center e progetto di dematerializzazione cartelle cliniche, Cisl e Fistel Cisl Calabria: “Servono soluzioni concrete per scongiurare gli ammortizzatori sociali e rilanciare il...

Strada provinciale Lauropoli-Sibari, il sindaco Iacobini annuncia la riapertura parziale per il prossimo 25 marzo: importante risultato del dialogo tra amministrazione e Sirio Webuild

Emergenza idrica Caloveto, Mazza: “Programmare oggi per non trovarsi domani senz’acqua”

Costituita la Fondazione ITS Academy “ARCA” per la nascita di un polo di eccellenza professionalizzante nel settore dell’abitare nella Locride

Giornata del Paesaggio 2026: le iniziative

Chiusura Museo Bova Marina a partire dal 16 marzo

Crotone: inaugurata la nuova mensa dell’istituto comprensivo Papanice

Referendum, Costante (Fnsi): “Parole Gratteri al Foglio violano art. 21 della Costituzione”

‘Ndrangheta: scarcerato Domenico Bellocco, fratello di Antonio ucciso a Milano nel settembre 2024

Operazione DDA Catanzaro, Di Giacomo: “Le mafie comandano dal carcere, è un problema di sicurezza nazionale”

100 passi verso il 21 marzo, domani al Museo del Presente l’incontro organizzato dal presidio Libera Cosenza e dal liceo Pitagora sul tema della...

10eLotto, colpo da 30mila euro a Villa San Giovanni (RC)

Lotto, in Calabria vinti oltre 46mila euro

Ripristino manto stradale a Catanzaro, tratto viale De Filippis chiuso al traffico: ecco quando

Studentessa di Catanzaro rientrata da Dubai incontra prefetto e assessora all’istruzione: “Contenta di tornare a scuola”

A Girifalco la salute delle donne rompe il silenzio: successo per l’incontro “Resilienza Donna”

Fermano il bus con un’auto, poi salgono e picchiano l’autista nel Reggino. Solidarietà dalla Filt Cgil: “Aggressioni ormai quotidiane a settore Tpl e ferroviario”

Reggio Calabria, al Cilea risate e riflessioni con Belvedere e Bocci: Peppe Piromalli porta “Indovina chi viene a cena” sul palco

Referendum, Antoniozzi: “Gratteri persona perbene ma sue parole inaccettabili”

AMA Calabria, a Lamezia Terme la grande voce di Roberta Invernizzi e le magie strumentali dell’Ensemble Barocco di Napoli

L’allarme della Cisl: “Museo archeologico nazionale e Archivio di Stato a rischio chiusura a Vibo Valentia”

Provincia di Cosenza, Di Natale: “Buon lavoro al neo presidente Faragalli”

INPS, il presidente Fava alla London School of Economics: “Creare le condizioni per il rientro dei giovani italiani all’estero”

Primarie, Battaglia: “Con tutte le forze progressiste, anche quelle che non hanno partecipato alle primarie, per scrivere insieme e programmare una Reggio migliore possibile”

Successo a Lamezia per il concerto della pianista Ilaria Sica: il Soroptimist celebra il talento e l’eccellenza femminile

Idonei PA: “Ci aspettiamo una risposta da Occhiuto”

Riapre a senso unico alternato la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” a Bagnara Calabra

Riclassificazione dei Comuni montani, Fortunato (Fai-Cisl Calabria): “Non si possono ignorare le reali condizioni di difficoltà dei territori”

Giusi Princi: “60 milioni dall’UE per rafforzare la cooperazione culturale europea”

Quel Trio il 14 marzo in concerto a Bovalino

Valorizzazione del bergamotto, audizione di Tramontana in Commissione Attività produttive a Reggio Calabria

Materiali da costruzione, Rugna (Ance Calabria): “Rincari ingiustificati segnalati da centinaia di imprese. Servono misure anche per le materie prime”

Dal 16 al 21 giugno la quindicesima edizione di Trame a Lamezia Terme

San Giovanni in Fiore alla Borsa Mediterranea del Turismo 2026: promozione nazionale e strategia territoriale

Referendum, Occhiuto: “Sì è scelta di giustizia nell’interesse dei cittadini”

Impresa Domotek, il telecronista Piero Giannico: “Finale epica”

Drusilla Foer con Venere Nemica al Teatro Politeama di Catanzaro tra ironia, mito e passione

“Egoisti di Squadra”: a Reggio Calabria la presentazione del libro di Fefè De Giorgi

Catanzaro. Perché è “Giusto dire NO”. Incontro alla Libreria Coriolano sulla riforma della giustizia

ANCE Reggio Calabria: “Impennata costi dei materiali da costruzione. Necessario intervento immediato”

“Edipus” al Teatro Primo di Villa San Giovanni (RC) – sabato 14 e domenica 15 marzo

“Donne al Centro”: il 16 marzo a Vibo Valentia confronto sul ddl Bongiorno

Reggio: il 13 marzo a Pellaro incontro del Circolo Pd sulle ragioni del no nel referendum sulla giustizia

Ricky Portera infiamma il pubblico della rassegna “Note di Stelle” inserita nel cartellone di “VacaFest 2026 – Teatri della Magna Grecia”

Quel “pizzico di follia” che andrebbe clonato. O almeno, imitato

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook