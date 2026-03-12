Carta d’Identità Elettronica obbligatoria dal 3 agosto: come richiederla subito

Dal prossimo 3 agosto il documento d’identità cartaceo non sarà più valido e dovrà essere sostituito con la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Una trasformazione che accompagna il processo di digitalizzazione dei servizi pubblici ma che, se affrontata all’ultimo momento, rischia di creare disagi e sovraccaricare gli uffici anagrafici dei Comuni.

I CITTADINI POSSONO RICHIEDERE GIÀ ORA LA CIE

A richiamare l’attenzione sul tema sono Domenico Iamundo e Ferruccio Colamaria, rispettivamente presidente regionale e presidente provinciale dell’Unione per la Difesa dei Consumatori (UDiCon), nell’ambito delle Iniziative per le competenze digitali del programma Digitalmentis e Competenze Digitali Regione Calabria finanziate dal fondo MIMIT per i consumatori – Anno 2024. La Carta d’Identità Elettronica può essere richiesta già da subito presso il proprio Comune – spiegano – ed è opportuno muoversi per tempo.

COS’È LA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA

La CIE è il documento personale che sostituisce progressivamente quello cartaceo. È realizzata in formato tessera plastificata con microchip integrato, simile a una carta di credito, progettata per garantire maggiore sicurezza contro falsificazioni e furti di identità. All’interno del chip sono memorizzati i dati anagrafici del titolare, la fotografia e, su richiesta, anche le impronte digitali, insieme a diversi elementi di sicurezza che rendono il documento molto più difficile da duplicare.

ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Carta d’Identità Elettronica non è solo un documento di riconoscimento. Permette anche l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione, consentendo ai cittadini di autenticarsi in modo sicuro su piattaforme istituzionali, servizi sanitari e portali amministrativi.

COLAMARIA E IAMUNDO: TRANSIZIONE DIGITALE DA ACCOMPAGNARE

La trasformazione digitale dei servizi pubblici – concludono Colamaria e Iamundo – deve essere accompagnata da informazione e supporto ai cittadini. Non tutti hanno la stessa familiarità con le procedure digitali e il ruolo delle associazioni di tutela è proprio quello di aiutare a comprendere e gestire questi cambiamenti.