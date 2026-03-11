Parità genere, Giusy Versace porta in Senato testimonianze di successo

Ottant’anni fa, il 10 marzo del 1946, per la prima volta le donne ebbero facoltà di voto. Una data storica e un traguardo importante che Giusy Versace ha voluto ricordare ieri in Senato con un convegno dal titolo ‘Donne: lavoro e leadership – Testimonianze di successo’.

Obbiettivo dell’incontro è stato quello di delineare, attraverso le testimonianze di donne arrivate a ruoli apicali, le sfide che ancora oggi caratterizzano diversi ambiti della vita sociale, economica, scientifica e culturale del Paese.

All’invito della senatrice Versace hanno risposto personalità importanti come Maria Grazia Cucinotta, Mariastella Giorlandino, Franca Melfi, Carolina Lussana e Laura Lunetta.

”Sono felice di aver organizzato quest’incontro nel quale abbiamo parlato di donne che, nei rispettivi ambiti hanno fatto la differenza con determinazione e competenza, tracciando una strada anche in contesti tradizionalmente maschili  spiegato la Versace – non è casuale che abbiamo voluto organizzare questa iniziativa proprio il 10 marzo, perché nello stesso giorno di 80 anni fa per la prima volta le donne andarono a votare. Un anniversario quindi importante che non potevo celebrare con testimonianze di donne che hanno avuto successo ognuna nei propri campi: nel cinema, nell’arte, nella cultura, nell’impegno sociale, nella giustizia, nella sanità e nello sport: tante le relatrici, tante amiche che hanno accolto il mio invito e che ringrazio di cuore” così Giusy Versace.

Un pomeriggio nel corso del quale sono state raccontate principalmente storie di donne che hanno avuto il coraggio di non mollare, che hanno messo al centro la propria competenza, che hanno sicuramente segnato un percorso e aperto una porta: spunti importanti per la politica e d’ispirazione per le nuove generazioni.

”Bisogna far prevalere una sola cosa per affermare la meritocrazia: vinca il talento”, ha detto Maria Grazia Cucinotta, attrice e testimonial di molte battaglie contro la violenza sulle donne.

”Alle ragazze dico di studiare: la fortuna può arrivare, ma senza preparazione non si va lontano… Impegno, amore, perseveranza e fiducia in noi stesse sono ciò che dobbiamo trasmettere ai giovani, insieme al rispetto e alla tutela dei più deboli”, ha aggiunto Mariastella Giorlandino, presidente della Fondazione Artemisia.

Per Franca Melfi, chirurgo toracico e pioniera della chirurgia toracica robotica, ”Solo attraverso comunicazione, integrazione e scambio di esperienze possono nascere nuove opportunità per sostenere le giovani donne, soprattutto le studenti nelle materie STEM”.

Per Carolina Lussana, già deputato della Repubblica, avvocato e presidente del Consiglio di Presidenza Tributaria, il successo ”è il risultato di un percorso che richiede coraggio, soprattutto per abbattere barriere culturali e pregiudizi ancora presenti nei ruoli di leadership. L’obiettivo deve essere una società in cui non si parli di leadership maschile o femminile, ma semplicemente di buona leadership”.

Infine Laura Lunetta, presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva ha ricordato di essere stata la prima e ancora oggi unica donna alla guida di una federazione sportiva nazionale. ”Le competenze, la passione e la determinazione sono la vera ricetta per raggiungere ruoli dirigenziali”.