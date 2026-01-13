Il comandante Sciuto promosso a generale di divisione della Legione Carabinieri Calabria

ll comandante della Legione carabinieri Calabria, generale di brigata Riccardo Sciuto, è stato promosso al grado di generale di divisione. L’ulteriore riconoscimento da parte del Comando generale dell’Arma, con nomina a firma del ministro della Difesa, è scritto in una nota dell’Arma, “giunge a coronamento di un’intensa carriera e di importanti incarichi ricoperti negli anni”.

Dopo il Comando provinciale di Genova, Sciuto ha infatti retto il Servizio operazioni della Direzione centrale per i servizi antidroga del ministero dell’Interno e il Raggruppamento investigazioni scientifiche dell’Arma, per poi approdare in Calabria, dove, dal 10 settembre 2024, comanda la Legione da cui dipendono anche i cinque Comandi provinciali della Regione.