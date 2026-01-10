Milleproroghe, De Biase (Uilp): “Ulteriore rinvio in tema di non autosufficienza”

“Con grande amarezza registriamo che nel Decreto Milleproroghe viene disposto un ulteriore rinvio in tema di non autosufficienza”. Lo afferma Francesco De Biase, segretario generale della Uil Pensionati Calabria.

“Occorre ricordare – spiega De Biase – che oggi sono piu’ di 4 milioni le persone anziane non autosufficienti nel nostro Paese, di queste circa 150.000 risiedono in Calabria. E bisogna aggiungere che gli anziani non autosufficienti presentano bisogni complessi, che riguardano non solo la salute, ma anche la sicurezza, l’assistenza nelle attivita’ quotidiane, la gestione economica, la possibilita’ di spostamento e di interazione. Tali problematiche – continua – si acuiscono in regioni del Mezzogiorno come la Calabria, ma anche in territori periferici del centro e del Nord Italia, che presentano criticita’ socio-economiche piu’ evidenti e maggiori deficit infrastrutturali e nei servizi. Inoltre la Calabria, nonostante gli sforzi compiuti, presenta ancora una grave carenza di servizi di assistenza domiciliare e di posti letto nelle RSA rispetto alla media nazionale”.

“Per tali ragioni – sottolinea il segretario regionale della Uil Pensionati – risulta irricevibile e grave quanto disposto dal decreto Milleproroghe che posticipa il decreto del Ministero della Salute, da 18 a 30 mesi, volto a individuare i criteri per le priorita’ di entrata ai Punti Unici di Accesso (PUA) presso le Case della Comunita’, la composizione e le modalita’ di funzionamento delle Unita’ di Valutazione Multidisciplinare (UVM) per l’accertamento della non autosufficienza e le modalita’ di definizione del Piano Assistenziale Individuale (PAI). Garantire servizi sempre piu’ efficienti, accessibili e, soprattutto, tempestivi in materia assistenziale e’ una priorita’ indifferibile. I rinvii non sono giustificati, ne’ tantomeno possono essere accettati anche perche’ da questi scaturiscono ulteriori ritardi: con tale modus operandi la fase di sperimentazione partira’ dal 1 gennaio 2027, anziche’ dal 1 gennaio 2026, e la riforma e’ prevista solo a partire dal 1 gennaio 2028. Pertanto – conclude il segretario della UilP Calabria Francesco De Biase – si intervenga subito e si impedisca che regioni sofferenti come la Calabria, in tema di autosufficienza, possano pagare un prezzo salato: e’ una battaglia di civilta’ e di tutela dei diritti”.