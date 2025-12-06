Si è insediata la Giunta delle elezioni del Consiglio regionale: Daniela Iriti (FdI) è il presidente

Daniela Iiriti (Fratelli d’Italia) e’ il presidente della Giunta delle elezioni del Consiglio regionale della Calabria. Iiriti e’ stata eletta nella seduta di insediamento dell’organismo, con il voto favorevole dei componenti della maggioranza di centrodestra e l’astensione dell’opposizione.
Della Giunta delle elezioni fanno parte, oltre a Iiriti, Domenico Giannetta (Forza Italia), Emanuele Iona’ (Occhiuto Presidente), Vito Pitaro (Noi Moderati), Giuseppe Mattiani (Lega), Filomena Greco (Casa Riformista-Iv), Giuseppe Ranuccio (Pd), Elisa Scutella’ (Movimento 5 Stelle), Enzo Bruno (Tridico Presidente), Francesco De Cicco (Democratici Progressisti). Secondo quanto prevede il Regolamento del Consiglio regionale, tra i compiti della Giunta delle elezioni, subito dopo il suo insediamento, c’e’ quello di esaminare le condizioni di eleggibilita’ e di incompatibilita’ dei singoli consiglieri regionali.