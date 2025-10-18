“Gli errori sono allegri, la verità è infernale” - Albert Camus
HomeCalabriaRegione, Tis verso la stabilizzazione. Calabrese: "Abbiamo avanzato le procedure e garantito...
Calabria

Regione, Tis verso la stabilizzazione. Calabrese: “Abbiamo avanzato le procedure e garantito nuove risorse”

“Un passo decisivo per il futuro occupazionale di migliaia di calabresi e per la continuità dei servizi nei Comuni”. Con queste parole l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese, nel corso dell’intervento alla presentazione del bilancio sociale dell’Inps, ha commentato l’avanzamento delle procedure di stabilizzazione dei Tirocinanti di inclusione sociale (Tis), un percorso, è scritto in una nota, “che sta giungendo alla sua fase conclusiva grazie all’impegno congiunto della Regione e degli Enti pubblici calabresi”.

La Regione Calabria, attraverso il dipartimento Lavoro, prosegue la nota, “ha infatti completato tutte le fasi preparatorie per consentire ai Comuni e agli Enti ospitanti di procedere alle assunzioni dei tirocinanti, nel rispetto dell’articolo 16 della Legge 56/1987”.

“Siamo entrati – ha proseguito l’assessore – nella fase operativa di una misura che restituisce dignità e stabilità a lavoratrici e lavoratori che per anni hanno garantito servizi essenziali nei territori. La Regione sta mantenendo fede a un impegno assunto fin dall’inizio della legislatura: trasformare un percorso di inclusione in una reale opportunità di lavoro stabile”.

La Regione, prosegue la nota, “infatti, con il decreto dirigenziale n. 13040 del 16 settembre 2025, ha introdotto modifiche sostanziali alle tempistiche di avviamento a selezione, dimezzando i termini della procedura prevista dalla normativa. Parallelamente, è stata attivata una piattaforma digitale per la gestione informatizzata delle richieste di avvio a selezione da parte delle Pubbliche amministrazioni, semplificando l’iter e garantendo trasparenza e tracciabilità. Inoltre, nei prossimi giorni sarà adottato il decreto che accerta e impegna le risorse a valere sul PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027, destinate a sostenere economicamente gli Enti pubblici che procederanno con le assunzioni. Il contributo regionale ammonta a 54.000 euro per ciascun tirocinante stabilizzato a tempo indeterminato, articolato in due quote: 25.200 euro a valere sul PR FESR FSE+ 2021/2027, erogati in un’unica soluzione; fino a 28.800 euro a valere sull’Azione 8.5.1 del POC 2014-2020, in fase di definizione con apposita convenzione. Il contributo sarà proporzionato all’orario di lavoro, riconoscendo l’impegno anche per i contratti part-time. I Comuni che hanno completato gli adempimenti amministrativi sono ora chiamati ad attivare tempestivamente la richiesta di avvio a selezione sulla piattaforma regionale. Sono esentati, per il momento, soltanto le amministrazioni comunali in attesa di autorizzazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (Cosfel)”.

“Abbiamo costruito un percorso – ha rimarcato Calabrese – che coniuga legalità, efficienza amministrativa e tutela del lavoro. Adesso serve la piena collaborazione dei Comuni, perché solo completando le procedure di selezione potremo garantire continuità ai servizi e futuro ai lavoratori. Una soluzione ponte come concordato con il presidente Occhiuto, per dare continuità ai tirocinanti che prestano attività presso i comuni che hanno aderito alla stabilizzazione. Considerato l’approssimarsi della conclusione della quinta annualità dei tirocini, la Regione sta valutando la possibilità di una soluzione ponte di due mesi che consenta la prosecuzione temporanea delle attività esclusivamente presso gli Enti che hanno già presentato la richiesta di avvio a selezione, in attesa del completamento delle assunzioni”.

“La stabilizzazione dei Tis – conclude Calabrese – è una misura di giustizia sociale, ma anche un investimento nella capacità amministrativa dei nostri Comuni. Continueremo a lavorare con rigore e responsabilità per portare a termine questo processo, nel rispetto dei tempi e delle regole”.

Articolo PrecedenteGuyana francese, Calabria e Campania prime in Europa per rischio povertà o esclusione sociale. Ecco i dati Eurostat: “Sud Italia fortemente vulnerabile”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Donate televisioni nuove al reparto di Medicina del Beato Angelico di Acri

Il Sindaco Falcomatà a Melito Porto Salvo per l’assemblea pubblica ‘La cura negata’: “Nessun tentennamento su una battaglia di civiltà”

AMA Calabria, in esclusiva per la Calabria l’AYSO Orchestra

Alla Città Metropolitana l’VIII assemblea nazionale di Igersitalia

TEDxCatanzaro, un’esplosione di emozioni al Teatro Comunale: grande successo per la prima edizione

Il 25 e il 26 “Ottobre Rosa” a Rende: due giornate per promuovere la prevenzione del tumore al seno

Il console onorario del Regno del Marocco in Calabria, relatore alla Summer Peace University di Belvedere Marittimo

Luzzi: ritorna la Notte Rosa e sua maestà la Grupariata

Guyana francese, Calabria e Campania prime in Europa per rischio povertà o esclusione sociale. Ecco i dati Eurostat: “Sud Italia fortemente vulnerabile”

“Pasolini e…”, Lamezia Terme celebra il genio corsaro del Novecento

“La cultura rende liberi”: realizzato un murale dedicato a Gratteri all’ingresso della scuola elementare ‘Della Scala’ a Cinquefrondi (RC)

Questa sera a Rende la presentazione del rapporto “Sussidiarietà e welfare territoriale”

Regionali, Cosentino e Campana (AVS): “Continueremo a lavorare per un Calabria giusta”

Al via l’Oktoberfest Calabria: l’evento a tema birra più importante d’Italia

Minore trovato sul lungomare di Reggio, Procura: “Estrema professionalità degli operanti”

Antoniozzi su scelta sindaco Reggio Calabria: “FdI ha sue risorse da offrire”

PRC-SE Calabria: “Sorella outsider”

Sport, Arte e Cultura al Femminile fanno grande il piccolo borgo vibonese, San Gregorio d’Ippona

Il “Premio Frontiere Aperte” 2025 va al giornalista Riccardo Cristiano

Ritornano le iniziative di Gaia a Cosenza dal 19 ottobre

Il Parco Nazionale dell’Aspromonte partecipa al primo incontro del progetto NATURES

Ottobre mese della prevenzione del tumore al seno. Iemma: “La rete tra le istituzioni è un atto di responsabilità per la salute delle donne”

“Macbeth” oscuro e Magnetico: a Lamezia Terme trionfo della Prima Nazionale per AMA Calabria

Nasce “Marginalia”, la collana di saggistica della casa editrice I Coribanti, con la pubblicazione de “I figli di nessuno tornano a casa. Internati Militari...

La Cgil Area Vasta al fianco del sindaco Signoretta: “Contro ogni intimidazione, difendiamo la democrazia dei territori”

Dal 20 ottobre al Teatro Cilea di Reggio Calabria i Carmina Burana

Il Cine-Teatro Gentile di Cittanova compie 50 anni

La solidarietà del Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, al Primo Cittadino di Jonadi, Fabio Signoretta

Catanzaro, Loprete: “Femminicidio e infanticidio: una tragedia che interpella la coscienza di tutti”

Calabria, Loizzo (Lega): “Da Piazza Pulita informazioni distorte e false sul trasporto pubblico”

Crollo viadotto “Ortiano” lungo la Sila-Mare a Longobucco (CS): Procura chiede rinvio a giudizio per dodici indagati

+Europa: “Piena solidarietà a Fabio Signoretta, sindaco di Jonadi”

“Rinascita Scott”, omicidi e sequestro di persona: in Appello un’assoluzione, cinque condanne riformate e due confermate

Porto Gioia Tauro, il commissario Piacenza partecipa alla “Genoa Shipping Week”

99 migranti sbarcati a Reggio Calabria

Al Teatro Cilea di Reggio Calabria l’ultimo atto del “Progetto di vita in Europa”

Reggio: Polizia salva sul lungomare bimbo di 7 anni che si era smarrito

Bergarè 2025, Tramontana: “Il Bergamotto è cultura, identità e risorsa strategica per Reggio Calabria”

Cosenza, i capigruppo di maggioranza all’opposizione: “Ripiegati ormai su se stessi, la città le spalle le ha voltate a loro”

Cosenza, torna la Festa del Cioccolato: lunedì la presentazione dell’evento

Guido Taroni a Lamezia Terme: al Teatro Costabile un viaggio tra luce, arte e memoria

Sant’Ilario dello Ionio “Roccaforte della Dieta Mediterranea”: conferito attestato durante convegno Lions su salute mentale e benessere

Rapani: “Riapertura del Tribunale di Corigliano Rossano sempre più vicina, ora è scritta nero su bianco in una legge”

Vibo Valentia: firmata la convenzione per il Museo della Dieta Mediterranea nell’ex Caserma Garibaldi

CISL Calabria commenta i dati del Rendiconto Sociale INPS 2024: “Part time al 44%, servono azioni concrete”

Cosenza, attivato lo sportello per la voltura dei contratti ed il pagamento del canone delle luci votive

Il sindaco Fiorita esprime solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci: “Vile atto intimidatorio volto a minare la libertà di stampa”

“Nuova Narcos Europea”: otto condanne e cinque assoluzioni nel processo alla cosca Molè di Gioia Tauro

“La leadership socialista”, alla Camera dei Deputati la presentazione del volume su Giacomo Mancini

Pirossigeno Cosenza Basket domani a Reggio: Guzzo e Montemurro pronti all’esordio

Sandokan, presentata la serie evento alla XX edizione della Festa del Cinema di Roma

Nuovi bus presentati a Cosenza, Falcomatà: “Smascherata ennesima bufala di Salvini e del centrodestra sulla pelle dei calabresi”

Società comunali, Ripepi: “Falcomatà vuole epurare tutti coloro che non lo hanno votato. Spregiudicato uso personale della cosa pubblica”

Intimidazione al sindaco di Jonadi, la solidarietà del deputato Mangialavori

Regionali, Walter Nocito (AVS): “A Belvedere un centrosinistra vivo e combattivo, ma c’è ancora strada da fare”

Il ministro Lollobrigida: “Nasce il registro dei crediti di carbonio forestali, un bel passo in avanti”

Prevenzione, consulenze gratuite a bordo dei treni regionali tra Cosenza e Lamezia con il progetto FrecciaRosa

Basket giovanile, EYBL fa tappa al PalaCalafiore di Reggio Calabria

Dierre Basket, sfida alla Virtus Trapani per restare in vetta

Tonno Callipo, Piovan guida la regia giallorossa: “Affiatamento in crescita, ma serve alzare l’attenzione fuori casa”

Cosenza, il Bolero di Ravel apre la stagione 2025 del Teatro Rendano

Intimidazione al sindaco di Jonadi: lettera minatoria con foto della targa della sua auto. Indagano i carabinieri

Intimidazione a sindaco di Jonadi, Succurro (Anci Calabria): “Piena solidarietà a Signoretta. Si garantisca la sua sicurezza”

SIPMeL: primo Premio per il miglior lavoro scientifico all’UMG di Catanzaro

Un sogno che vola alle Maldive: la magia di Acsa&Ste regala sorrisi e speranza grazie ai fondi raccolti da “La Cena Straordinaria”

Intimidazione al sindaco di Jonadi, la solidarietà di Forza Italia Vibo Valentia

Il Ct della nazionale Silipo a Cosenza: due giorni di pallanuoto e scouting al fianco della Smile

“Cortigiana”: quando la sinistra dimentica le sue battaglie!

Filcams Cgil Calabria: “Il sistema premia la precarietà, noi rivendichiamo contratti aziendali per i diritti”

Sinistra Italiana respinge le dimissioni del segretario Pignataro dopo il mancato quorum Avs alle regionali

Lamezia Terme, il vescovo Parisi consegna il Libro della Liturgia delle Ore alla III Comunità Neocatecumenale di San Raffaele Arcangelo

In Italia 1 persona su 30 è portatrice sana di fibrosi cistica: dal 20 al 26 ottobre Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica lancia la seconda...

Diocesi di San Marco Argentano-Scalea: domani la presentazione della lettera pastorale del vescovo Rega

La Calabria e le sue bellezze su Rai1 con “Ballando on the road”

CNDDU su ministro Locatelli: “Inclusione e diritti, la scuola è il cuore del cambiamento”

Sinistra Italiana: “In Calabria centrosinistra sconfitto per assenza di visione”

Con “Santuzza e le altre” il Festival d’Autunno rende omaggio alle figure femminili nell’opera lirica

Scutellà (M5S): “Solidarietà e vicinanza al giornalista Ranucci e alla sua famiglia”

Bergarè 2025, Brunetti: “Evento che dà risalto nazionale a un’eccellenza del territorio”

Gratta e Vinci: a Paola (CS) colpo da 50mila euro con “Un’Estate al Mare Super”

Rendiconto sociale Inps: “In Calabria mercato del lavoro in miglioramento ma ancora precarietà. Saldo demografico negativo”

La “Passeggiata in rosa” a Filadelfia: un successo per la ricerca oncologica, prevenzione e solidarietà

Buona la prima per la XIII Edizione del Calàbbria Teatro Festival

Dalla Giornata Mondiale dell’Alimentazione un forte messaggio: il cibo non è una merce qualunque è un bene comune non uno strumento di speculazione

Libano. Incontro con Luciano Griso, medico “Mediterranean Hope”, martedì 21 ottobre 2025 alle ore 18:00 presso la Chiesa valdese di Reggio Calabria

Gratteri, Amato, Tacconi, Ingroia e centinaia di personalità di caratura nazionale tra gli ospiti del Festival del Sud

Grande partecipazione al primo incontro del ciclo “Conoscere se stessi per incontrare gli altri” con il Dott. Guido De Caro

UniRC| Presentato a Dakar il TNE Advanced skill Programme: Master internazionale “Designland. Beyond Differences”

Contrada Prainetta a Cassano all’Ionio: dalla Regione un finanziamento di 200.000 euro per la messa in sicurezza e l’adeguamento della viabilità a servizio delle...

Reggio: “Il Santo Infame”. Incontro dedicato a Pier Paolo Pasolini

Saracena: due borse di lavoro per servizio lettura contatori idrici

Operazione Maestrale-Carthago: la Cassazione accoglie il ricorso presentato dalla difesa di Roberta Bonavita

L’assessore Gallo in visita alla sede Copagri Calabria presieduta da Francesco Macrì: grazie per il prezioso servizio offerto agli agricoltori

Via libera alla pesca delle vongole sottotaglia, Giusi Princi: “Battaglia vinta, al lavoro per tutelare anche la pesca calabrese”

I Parchi Archeologici di Crotone e Sibari presentano i Laboratori Didattici per le scuole

Fratelli d’Italia primo partito a Settingiano: Iuliano ringrazia Ferro, Montuoro e Formica

Filippo Cogliandro al Festival del Cinema di Roma. Lo chef in nomination per il prestigioso premio “Chef del Cinema 2025”

Fondazione Trame: il percorso di “Visioni Civiche L’Arte Restituita” si rinnova con la realtà virtuale

JazzAmore a ritmo afro-latino: il 21 ottobre il live di Benito Gonzales all’Unical

L’antica casa di Pietro Ardito, sacerdote e letterato, sarà la nuova sede del Centro studi e ricerca della Fondazione “Michele Amatruda”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook