Regionali, Carfagna in Calabria: “Da Noi Moderati impegno per riconferma Occhiuto”

“Abbiamo grandi aspettative per le Regionali in Calabria, anche perché, grazie al lavoro di Pino Galati, Noi Moderati alle ultime amministrative ha ottenuto risultati davvero importanti. Risultati frutto dell’impegno quotidiano sul territorio e della capacità di mettere insieme una squadra formata da amministratori e dirigenti bravissimi, da militanti ed esponenti della società civile che hanno dimostrato di avere passione, competenza, serietà. Abbiamo costruito liste competitive, con profili autorevoli profondamente radicati sul territorio, che sapranno difendere gli interessi dei cittadini calabresi. Io sono convinta che Noi Moderati saprà rappresentare un valore aggiunto per un centrodestra impegnato a riconfermare un governatore, Roberto Occhiuto, che ha fatto tanto per questa regione”. Lo ha dichiarato Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati, in missione oggi in Calabria per sostenere la ricandidatura del presidente Occhiuto.
“Le nostre priorità – ha aggiunto Carfagna – sono sanità, trasporti, giovani, aree interne. La presidenza Occhiuto ha fatto un ottimo lavoro in questi quattro anni, penso all’ospedale della Sibaritide, penso a quello in costruzione a Vibo, penso ai provvedimenti importanti presi sui trasporti, sul tema del lavoro, a difesa dell’ambiente. Si tratta di proseguire sulla strada intrapresa e io sono certa che, grazie alle sue donne e ai suoi uomini, Noi Moderati sarà determinante per la vittoria del centrodestra e per portare avanti i tanti progetti avviati”.
Sulla stessa linea Pino Galati, Vicepresidente Vicario di Noi Moderati e Coordinatore Regionale Calabria: “Noi Moderati sarà la vera sorpresa positiva di questa tornata elettorale e supererà di gran lunga la soglia del 4% in Calabria. L’entusiasmo che riscontriamo in ogni incontro elettorale è straordinario. I cittadini ci chiedono con forza che le nostre proposte diventino realtà all’interno del Consiglio Regionale: parliamo di programmi concreti su sviluppo economico, lavoro, sostegno alle famiglie, sanità e infrastrutture. La fiducia che stiamo ricevendo è la prova che la nostra voce è diventata quella di migliaia di calabresi che vogliono una politica seria, equilibrata e responsabile”.

“Sono contento di essere qui, tra gli amici di Noi Moderati, perché mi sento a casa, non posso dire da quanti anni conosco Pino Galati – ha raccontato il candidato presidente Roberto Occhiuto nell’incontro elettorale a Cutro -. Sento nei candidati di Noi Moderati una passione, una voglia di costruire una Calabria ancora migliore di quella che abbiamo cercato di costruire in questi anni, che mi dà forza. Sono felice – conclude – che la Calabria possa presentarsi con candidati dirigenti politici che abbiano come voi la qualità, la passione e la competenza e grazie anche per il modo che avete di fare campagna elettorale: con il sorriso, senza attaccare nessuno, con onestà”.

