Malara (Noi Moderati) si prende cura anche degli animali

«La sensibilità e la civiltà di un territorio si misura anche da come vengono trattati gli animali. Noi crediamo che sia arrivato il momento che la Regione investa nella costruzione e nel miglioramento di canili e gattili, per garantire strutture moderne, sicure e rispettose del benessere degli animali».

Così Antonio Malara, candidato al Consiglio Regionale con Noi Moderati a sostegno del presidente Roberto Occhiuto, presenta una proposta che nasce dall’ascolto dei cittadini e dal confronto con il territorio.

Troppo spesso i Comuni si trovano soli ad affrontare le difficoltà. «Noi vogliamo che la Regione diventi un punto di riferimento strategico, stanziando fondi dedicati, offrendo linee guida chiare e coordinando progetti di costruzione e ristrutturazione di canili e gattili. Vogliamo che siano luoghi dignitosi, non parcheggi per gli animali, ma spazi dove poter avviare percorsi di adozione e tutela della salute pubblica».

– Conclude Malara – Un ruolo fondamentale spetta anche al volontariato. «Noi sappiamo bene quanto siano preziose le associazioni che ogni giorno si dedicano con sacrificio e amore agli animali. Per questo intendiamo rafforzare le convenzioni, sostenere concretamente queste realtà e costruire una rete regionale che metta insieme Comuni, Asl e volontari».