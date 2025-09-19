Il sottosegretario Sandra Savino in Calabria

Il Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze, Sandra Savino, sarà lunedì 22 settembre in Calabria per una serie di visite istituzionali programmate nelle principali sedi delle amministrazioni finanziarie dello Stato.

La giornata si aprirà a Catanzaro, con la visita alla Ragioneria Territoriale dello Stato (ore 11.15), a testimonianza dellattenzione verso il ruolo strategico di presidio e controllo della finanza pubblica sul territorio.

Successivamente, il Sottosegretario Savino farà tappa presso la Direzione dellAgenzia delle Entrate di Catanzaro (ore 12.00) e al Comando Regionale della Guardia di Finanza della Calabria (ore 12.45).

Nel pomeriggio, la visita proseguirà a Gioia Tauro (ore 15 circa), dove Savino incontrerà i rappresentanti dellAgenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza del porto, nodo strategico per la sicurezza economica e commerciale del Paese .

«La presenza dello Stato sui territori  dichiara Savino  non è solo garanzia di legalità e trasparenza, ma anche strumento concreto di crescita e sviluppo. Il lavoro delle nostre amministrazioni finanziarie è fondamentale per sostenere cittadini e imprese e per assicurare che le risorse pubbliche siano utilizzate in modo equo ed efficiente».