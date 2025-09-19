Greco replica ad Antoniozzi: “A destra cresce nervosismo. Casa Riformista farà vincere Tridico”

“La destra è nervosa ed attacca in maniera sguaiata, a testa bassa. Oggi tocca al vice capogruppo di Fratelli d’Italia, Alfredo Antoniozzi, pronunciarsi contro Casa Riformista. In precedenza lo avevano fatto altri esponenti della maggioranza di governo. Segno che a destra il nervosismo cresce all’avvicinarsi della scadenza elettorale”. Così Filomena Greco segretaria regionale di Italia Viva e capolista nella circoscrizione di Cosenza per Casa Riformista.

“La cosa curiosa – prosegue – è che un politico allevato dalla Dc e finito in età matura per abbracciare il partito con la fiamma nel simbolo, dia suggerimenti a Principe da sempre militante con orgoglio ed efficacia nel partito socialista e non solo suggerisce comportamenti e scelte politiche, ma si azzarda, lui che adesso veste l’abito di Fratelli d’Italia, a suggerire la linea politica socialista, accusa di incoerenze una lista che è saldamente e coerentemente nel campo del centrosinistra e ne rappresenta il cuore riformista. Il nervosismo della destra sfiora il ridicolo quando fa cantare le sirene del sostegno a Rende (città di cui Principe è sindaco), affermando che le istituzioni sono pronte a promuovere e supportare il comune del cosentino. Mi domando: ma fino ad oggi Antoniozzi e la destra, a cominciare dal suo partito, dove erano? Bene, l’agitazione di Antoniozzi ci conferma che abbiamo scelto la strada giusta e che il consenso intorno a Casa Riformista cresce”.

“I loro attacchi – conclude Filomena Greco – sono per noi beneauguranti: la percentuale a due cifre di Casa Riformista sarà quella che manderà a casa Occhiuto e porterà Tridico al governo della Regione Calabria”.