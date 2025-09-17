Tripletta da 50mila euro in Calabria con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso a Crotone, come riporta Agipronews, un 9 in piazza Vittoria vale un colpo da 20mila euro; vincita dallo stesso valore a Rende, in provincia di Cosenza, sempre grazie ad un 9 realizzato in via Tevere. A Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza, invece centrato un premio da 10mila euro con un 6 in via Mare. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,8 miliardi di euro dall’inizio del 2025.
10eLotto: a Crotone e in provincia di Cosenza vinti 50mila euro
