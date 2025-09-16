Cia Calabria: al via il bando per il Servizio Civile Agricolo

Per la prima volta, i giovani tra i 18 e i 28 anni potranno partecipare al Servizio Civile in Agricoltura. Un’occasione questa per conoscere da vicino il settore primario ed un’opportunità, anche per i ragazzi calabresi, per acquisire importanti competenze nel settore, sviluppando abilità tecniche, relazionali e organizzative, mentre contribuiranno alla crescita del settore agricolo nella propria regione.

Cia Calabria, tramite il suo Patronato Inac, ha avviato – si legge in un comunicato stampa – la selezione di 57 giovani volontari per il servizio civile in 16 regioni italiane, con un’opportunità anche per la Calabria. In particolare, presso la sede regionale di Lamezia Terme è disponibile un posto (1) per il progetto “Sportelli di facilitazione agricola”. Il progetto prevede il potenziamento degli sportelli territoriali per la consulenza e l’informazione sulle pratiche agricole, le normative, i finanziamenti e i servizi a supporto delle imprese agricole, un’occasione straordinaria per mettersi in gioco, confrontarsi con le sfide del settore agricolo e arricchire il proprio percorso professionale con esperienze dirette e qualificanti.

I termini per presentare le candidature scadono alle ore 14:00 di mercoledì 15 ottobre 2025, tramite la piattaforma “Domanda on line” o sul sito www.inac-cia.it , dove è possibile consultare il bando completo e maggiori dettagli sul progetto.