Elezioni regionali del 5 e 6 ottobre: agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, marittimi, autostradali e aerei degli elettori

In occasione delle consultazioni elettorali indicate in oggetto gli elettori che si recheranno a votare
nel proprio comune di iscrizione elettorale potranno usufruire delle agevolazioni di viaggio che
verranno applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto, per come di seguito
sinteticamente riepilogate.
AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI FERROVIARI
a) La società Trenitalia S.p.A., in data 04 settembre 2025, ha trasmesso circolare emessa in pari
data con la quale si è disposto di applicare le condizioni di cui alla Convenzione in essere con il
Ministero dell’Interno, consultabili sul sito www.trenitalia.com, nella sezione offerte (agevolazioni per
gli elettori), o accedendo al link informativo https://www.trenitalia.com/it/offerte/elettori.html
Biglietti per elettori residenti nel territorio nazionale
Sono rilasciati biglietti nominativi esclusivamente per viaggi di andata e ritorno in seconda classe e
livello Standard dei Frecciarossa, con le seguenti riduzioni:
• 60% del prezzo del biglietto sui treni regionali;
• 70% del prezzo Base per i treni di media-lunga percorrenza nazionale (Frecciarossa,
Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, IntercityNotte e Espressi) e per il servizio cuccette.
I biglietti hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni che decorre, per il viaggio di andata,
dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno
fino alle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di votazione (quest’ultimo escluso).
6 ottobre 2025.
I biglietti con le riduzioni di cui sopra sono rilasciati dietro esibizione della tessera
elettorale e di un documento d’identità. Solo per il viaggio di andata l’elettore che sia sprovvisto
di tessera elettorale, per ottenere la riduzione, dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva e
presentarla a bordo, in luogo della tessera elettorale oppure, nel caso di acquisto sui canali
digitali, inserire il numero della tessera elettorale o il “flag” di autocertificazione. Per il viaggio
di ritorno, l’elettore deve sempre esibire, oltre al documento di riconoscimento personale, la
tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data di votazione o, in mancanza di
essa, un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l’avvenuta votazione.
Biglietti per elettori residenti all’estero
Per elettori residenti all’estero è prevista una tariffa ridotta valida sul territorio italiano, dalla
stazione di confine fino alla stazione della propria sede elettorale, purché siano in grado di comprovare la
residenza all’estero ed esibiscano la documentazione elettorale prevista.
I biglietti a tariffa Italian Elector sono validi esclusivamente per il treno ed il giorno prenotati e
non devono essere convalidati prima della partenza.
L’agevolazione è applicata su presentazione della tessera elettorale o della cartolina-avviso o
della dichiarazione dell’Autorità consolare italiana attestante che il connazionale, titolare della
dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto, con l’indicazione dell’agevolazione
di viaggio spettante. Per questi elettori non è prevista la possibilità di produrre l’autocertificazione
in luogo di uno dei documenti sopraindicati.
In occasione del viaggio di ritorno l’elettore deve sempre esibire, oltre al documento di
riconoscimento personale, la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezione e la
data di votazione o, in mancanza di essa, un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che
attesti l’avvenuta votazione.
b) La Società Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. con nota inviata in data 3
settembre 2025, ha comunicato l’attivazione della Convenzione stipulata fra ITALO -Nuovo Trasporto
Viaggiatori e Ministero dell’Interno, relativa all’applicazione delle agevolazioni di viaggio agli elettori
con una riduzione pari al 60% del prezzo al pubblico, in favore di cittadini italiani residenti nel
territorio nazionale, ovvero all’estero, che si recheranno nella località sede elettorale di iscrizione per
esercitare il diritto di voto.
Per ottenere lo sconto il viaggio di andata deve avvenire in una data compresa tra il 26/09 e il
6/10, mentre il viaggio di ritorno deve avvenire in una data compresa tra il 5 e il 16/10.
Le offerte sono consultabili sulla home page del sito www.italotreno.it, (Sconto Elezioni Regionali
al -60% – ELEZIONI REGIONALI CALABRIA) con la precisazione che l’agevolazione potrà
applicarsi esclusivamente ai biglietti ferroviari di andata e ritorno dei treni Italo acquistati per
viaggiare in ambiente Smart e Prima.
Gli elettori, per poter usufruire delle riduzioni di cui sopra, per il viaggio di andata dovranno
esibire al personale di bordo la tessera elettorale o copia, anche digitale di essa, e un documento
d’identità. Per il viaggio di ritorno, dovranno sempre esibire, oltre al documento di riconoscimento
personale, la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data di votazione o, in
mancanza di essa, un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l’avvenuta
votazione.
AGEVOLAZIONI SULLE LINEE MARITTIME
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti e la
navigazione, in data 3 settembre 2025 ha comunicato l’applicazione di agevolazioni di viaggio
previste rispettivamente sulle seguenti linee marittime:
• Compagnia Italiana di Navigazione Spa: linea Genova-Porto Torres e linea Civitavecchia Olbia;
• GNV S.p.a. linea Civitavecchia-Olbia;
• Grimaldi Euromed Spa: linea Napoli Cagliari Palermo, linea Civitavecchia Arbatax Cagliari e
linea Civitavecchia Olbia;
• SNS Scpa: collegamenti fra la Sicilia e le isole minori siciliane; linea Napoli-Isole Eolie-Milazzo;
• NLG S.r.l. linea Termoli-Isole Tremiti.
AGEVOLAZIONI AUTOSTRADALI
L’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.), in
vista dello svolgimento delle consultazioni di cui all’oggetto, ha reso noto, in data 09 settembre
2025, che le Concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di gratuità del pedaggio, sia all’andata
che al ritorno, per i soli elettori residenti all’estero, che verrà accordata secondo le consuete modalità
applicate nelle precedenti tornate elettorali, su tutta la rete nazionale, sia per il viaggio di raggiungimento
del seggio sia per quello di ritorno.
Pertanto, gli elettori residenti all’estero che intendano rientrare in Italia per esercitare il diritto di
voto ed usufruire dell’agevolazione di cui trattasi, dovranno esibire direttamente presso il casello
autostradale idonea documentazione elettorale (tessera elettorale o, in mancanza, cartolina-avviso
inviata dal Comune di iscrizione elettorale o dichiarazione dell’Autorità consolare attestante che il
connazionale interessato si reca in Italia per esercitare il diritto di voto) e un documento di
riconoscimento e, al ritorno, dovranno esibire, oltre al passaporto o altro documento equipollente, anche
la tessera elettorale munita del bollo della sezione presso la quale hanno votato.
AGEVOLAZIONI SULLE LINEE AEREE
La società ITA Airwais S.p.A., in data 12 settembre 2025 ha comunicato la propria adesione a
concedere agevolazioni tariffarie a coloro che, in occasione delle consultazioni elettorali in oggetto,
sceglieranno il trasporto aereo.
La riduzione sarà applicata ai viaggi di andata e ritorno e la validità dell’offerta è fino al 6 ottobre
2025 per voli da tutta Italia verso Lamezia Terme e Reggio Calabria.
Per ottenere lo sconto il volo dovrà essere effettuato dal 28 settembre al 13 ottobre 2025.
L’agevolazione prevede uno sconto di €40,00, per tariffe con importo pari o superiore a
€41,00, applicabile a tutti i brand tariffari, con la precisazione che tale sconto non si aggiunge ad altre
agevolazioni o promozioni in corso e non si applica a tasse e supplementi.
I dettagli dell’offerta saranno consultabili sulla home page del sito istituzionale della Società ITA
AIRWAIS.