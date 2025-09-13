Reggio Calabria, presentata la lista di “Noi Moderati” per le Regionali nella Circoscrizione Sud. Foti: “Squadra competitiva e motivata”

Si è svolta all’Hotel Excelsior di Reggio Calabria la presentazione ufficiale della lista dei candidati di Noi Moderati che correranno per un seggio al Consiglio Regionale nella Circoscrizione Sud.

Un incontro partecipato e ricco di spunti, coordinato dal Commissario provinciale Nino Foti, che ha visto la presenza di cittadini, militanti, dirigenti del Partito e naturalmente dei candidati: Antonino Crea, Francesca Eroi, Orlando Fazzolari, Antonio Malara, Maria Marilena Mammone, Maria Grazia Pascale e Gaetano Rao.

Presente anche Luciano Politi, responsabile organizzativo della provincia di Reggio Calabria di Noi Moderati.

“Ringrazio sinceramente i candidati e le candidate che hanno deciso di condividere questo percorso – ha dichiarato Foti – e a tutti loro auguro di poter vivere una campagna elettorale basata sull’ascolto, sul confronto e sullo scambio di idee e contenuti, ma soprattutto di interpretarla con lealtà e correttezza.”

Nel suo intervento, Foti non ha mancato di sottolineare le difficoltà incontrate nella fase di composizione delle liste: “Abbiamo lavorato duramente per comporre delle liste competitive, con candidati preparati e motivati, espressione di tutto il territorio della circoscrizione. Purtroppo – ha aggiunto – ci siamo trovati di fronte a veri e propri saccheggiamenti, con un inaccettabile mercato di compravendite, probabilmente mirato a indebolire il nostro peso specifico. Comportamenti sleali ai quali abbiamo risposto con il lavoro e con l’impegno.”

Il Commissario provinciale ha, infine, ribadito l’obiettivo del partito: “Siamo riusciti a proporre una squadra di assoluto livello, che siamo certi potrà ottenere un grande risultato. Puntiamo a far crescere Noi Moderati e a conquistare una rappresentanza in Consiglio Regionale. Tutti i nostri candidati hanno le carte in regola per rappresentarci al meglio e dare un contributo fondamentale alla vittoria del centrodestra.”