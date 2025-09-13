L’impegno di Italia Viva per la squadra di Casa Riformista della circoscrizione Centro

Tre forti candidati, e due sono donne, di Italia Viva in competizione per la lista Casa Riformista nella circoscrizione Centro che comprende le aree di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Si tratta di Emanuela Capaldo, Serena Del Negro e Giuseppe Condello che hanno scelto di concorrere al cambiamento della Calabria al fianco di Pasquale Tridico , candidato presidente alle elezioni del 5/6 ottobre. Filomena Greco che ha fortemente voluto e promosso Casa Riformista ringrazia i tre candidati e chiede al partito che guida a livello regionale, di sostenere la squadra per il lavoro che sta svolgendo e l’impegno profuso a sostegno delle proposte riformatrici per la Regione. Ringraziamenti che Greco estende ai segretari provinciali di Catanzaro, Antonio Talarico e Ugo Pugliese di Crotone. ” Sono davvero orgogliosa, da segreteria regionale di Italia Viva e da capolista di Casa Riformista nella circoscrizione Nord, della passione e della qualità del lavoro della squadra di Italia Viva nella circoscrizione Centro. Al mio fianco sempre presenti ed attivi il vicesegretario regionale di IV, Michele Laurenzano , Antonio Pompignani (?) e il segretario di Lametia Terme, Ugo Cimino. Adesso bisogna correre e non lasciare alcunché di intentato. Cambiare la Calabria si può dando più forza alla componente riformista dello schieramento di centro-sinistra. Italia viva c’è e si spenderà fino all’ultima risorsa per ottenere un ottimo risultato. Mettiamoci il cuore”.