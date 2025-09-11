Noi Moderati: “Bene nomina di Vento alla presidenza della Multiservizi di Lamezia Terme. Una scelta politica forte per Lamezia e la Calabria”

Noi Moderati Calabria esprime soddisfazione per la nomina di Maurizio Vento a Presidente della Multiservizi S.p.A. di Lamezia Terme, importante società municipalizzata che rappresenta un punto di riferimento per la gestione dei servizi pubblici locali.

La scelta di Vento rappresenta una decisione amministrativa di grande rilievo, poiché riconosce le competenze, la professionalità e l’esperienza maturate nel corso degli anni in campo istituzionale e aziendale da una figura che saprà dare un contributo concreto e qualificato alla guida della società.

Un plauso va anche al Sindaco Mario Murone per la lungimiranza nell’indicazione e per la via programmatica di sviluppo proposta per Lamezia Terme, che segna un percorso chiaro e ambizioso di crescita per la città.

Noi Moderati intende essere sempre più al centro dell’azione politica, non per rivendicare posizioni ma per supportare con idee, contributi e competenze l’attività amministrativa, con uno spirito costruttivo e propositivo. La nostra azione è e sarà sempre orientata al bene comune, al servizio della collettività e alla crescita dei territori.

La nomina di Maurizio Vento, unita alla visione amministrativa del Sindaco Murone, segna un passo significativo in questa direzione rafforzando l’impegno di Noi Moderati Calabria a lavorare con serietà e responsabilità accanto alle istituzioni e ai cittadini, per costruire insieme il futuro di Lamezia e della Calabria.