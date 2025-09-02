Ondata di maltempo: domani allerta gialla per Calabria e Sicilia

L’ondata di maltempo che ha investito l’Italia lascera’ una coda all’estremo Sud per la giornata di domani, mercoledi’. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per il maltempo per varie zomne di Calabria e Sicilia.

Questo il dettaglio: – ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO/ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale – ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI/ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico – ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO/ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.