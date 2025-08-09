“Le convinzioni, più delle bugie, sono nemiche pericolose della verità” - Friedrich Nietzsche
HomeCalabriaPietropaolo: "Formalizzata indizione elezioni presidente Calabria"
Calabria

Pietropaolo: “Formalizzata indizione elezioni presidente Calabria”

“Ho appena firmato il decreto con il quale si formalizza l’indizione delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria nei giorni di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025”. Così Filippo Pietropaolo, vice presidente della Regione Calabria, annunciando le elezioni regionali in Calabria.

“Il centrodestra, con la guida del presidente Roberto Occhiuto, forte della positiva esperienza di governo – prosegue – di questi quasi quattro anni è pronto a rivincere. Saranno i calabresi a decidere il futuro della nostra Regione. Noi siamo determinati, con grande entusiasmo, raccontando tutto ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo continuare a fare”.

Articolo PrecedenteSOS medici in Calabria: la Regione continua a cercarne in tutta Italia per rispondere alla carenza di personale
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Sunsetland. Il tramonto all’Arena dello Stretto di oggi è celebrato da Dj Flash

A Campora San Giovanni una serata all’insegna del mito con la presentazione del libro di Caio Fiore Melacrinis

Spacciava droga nella frazione Paravati di Mileto prelevandola da un’aiuola: 41enne ai domiciliari

Vibo, sull’aggressione a Massimo Cacciatore “Ali di vibonesità” invita il prefetto alla convocazione d’urgenza del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

La città di Cassano all’Ionio piange la scomparsa di Cosimo Bruno, decano dei giornalisti calabresi

Cosenza: i divieti di sosta e di transito per i festeggiamenti di Sant’Ippolito

Procura di Paola dispone sequestro preventivo d’urgenza per depuratore di Verbicaro (CS)

“Mondi Possibili”, numeri da record a Siderno per la terza edizione

QuartAumentata portano il tour “Amico Mio” a Fiumara, omaggio alla terra di Mino Raitano

SOS medici in Calabria: la Regione continua a cercarne in tutta Italia per rispondere alla carenza di personale

San Benedetto Ullano presenta Civiglio, la tecnologia che trasforma i borghi in musei a cielo aperto

“Morgana, acque libere”: un viaggio nel teatro e nel mito al Balenando in Burrasca di Pellaro (RC)

Nascondeva hashish nel congelatore: arrestato a Pizzo

Codacons Reggio Calabria: “Irregolarità utilizzo fondi europei. EPPO, OLAF e Corte dei Conti svolgano accertamenti”

Francesco Malena, la Peschiera e Santa Venere sono le tre migliori cantine della Calabria premiate tra le 71 migliori cantine italiane “Untold 2026”

Unarma continua senza sosta le visite all’Arma dei Carabinieri Calabria

Regionali in Calabria: le elezioni si terranno il 5 e il 6 ottobre

Tra le stelle della Sila brillano Viglianese e la Provenzano: risate, riconoscimenti e radici calabresi

Associazione Dante Alighieri di Reggio Calabria: “Falcomatà e Tramontana ignorano e calpestano delibere, statuti e diritto”

DENTE al Fabrock 2025 per ricordare Fabrizio Puzzo e unire musica e scienza a Roggiano Gravina

Palmi entra nella rete delle Big Bench: la panchina gigante di Rovaglioso sarà inaugurata il 14 agosto in un sito confiscato alla ‘ndrangheta

Disservizi idrici a Palmi: il sindaco Ranuccio presenta esposto

Gioia Tauro, successo straordinario per lo spettacolo “La barba alla morte di Leonida”

San Giovanni in Fiore, nel parco comunale l’area sosta per camper grazie a un finanziamento di 150 mila euro. La sindaca Succurro: “Continuiamo a...

Grande attesa per gli Afterhours, domani sera a Reggio

Di Natale: “È urgente l’attivazione del servizio di emodinamica nel Tirreno Cosentino, lanceremo una proposta affinché tutti i Consigli Comunali del Tirreno deliberino la...

Montepaone, Riflessi sonori Piano Festival: 12 agosto, il concerto della pianista Sidney Rotundo a Palazzo Cesare Pirrò

La Calabria al Festival di Locarno con “Il Vangelo di Giuda” diretto da Giulio Base e “Io non ti lascio solo” di Fabrizio Cattani

“Grimaldi Enoica Co-Wine Festival”. Sold out le masterclass del 10. Tutti invitati alla Wine pop night dell’11 agosto con oltre 100 cantine

Chi sono le giovani promesse del tennis calabrese

Gianturco e De Sensi: “Approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione urbana del centro storico di San Pietro Lametino. Massima attenzione verso le periferie”

La Metrocity ricorda la tragedia di Marcinelle, il delegato Conia: “Quando i migranti eravamo noi”

Note a margine d’America, da Amarelli ritratti e ballate d’oltreoceano

Calendario venatorio 2025-2026: Fedrcaccia e Italcaccia, pur apprezzando i contenuti del calendario, non accettano e respingono le infondate limitazioni imposte sui siti Natura 2000

Villa San Giovanni città sicura

Lamezia, ennesimo appello: “Si intervenga sul problema randagismo”

Holy Live: Kiko Loureiro e Andy Martongelli infiammano la primaPower Metal Night targata RockOn Martirano Lombardo

Tavernise (M5S): “Solidarietà a Baldino, mai indietreggiare davanti alle intimidazioni”

Si chiude la XII legislatura regionale. Occhiuto: “Non potevo governare con questo clima, dimissioni contro chi usa inchieste per lotta politica”

Reggio, Piazza Milano torna a nuova vita: il 12 agosto l’inaugurazione

OneiRe, “i primi passi del sogno”: presentata l’associazione alla cittadinanza reggina

West Nile, l’Avis: “Donazioni in massima sicurezza, test integrativo su tutte le sacche raccolte nel reggino”

Pnrr, Nesci: “Dall’Ue via libera a 18,3 miliardi di euro per l’Italia. Opportunità di sviluppo concreta per la Calabria”

Minori, il Garante metropolitano Mattia ringrazia l’omologo regionale Marziale: “Un decennio di impegno autentico”

Il Mediterraneo del Design prende vita a Catanzaro: dal 25 al 28 settembre la IX edizione

Dimissioni Occhiuto, sciolto ufficialmente il Consiglio regionale. I calabresi tornano alle urne

Calabria Verde, Ugl Agroalimentare: “Bene incremento giornate lavorative per gli addetti forestali ex legge 15”

Università per Stranieri “Dante Alighieri”, il Tribunale di Reggio Calabria rigetta il ricorso: CdA rimane in carica.

Premio regionale Mastro d’Oro 2025 a Olearia San Giorgio di San Giorgio Morgeto (RC)

Festa della Poesia a Melicuccà (RC), entra nel vivo la programmazione dell’edizione 2025

“Locride Antica”, a Caulonia l’incontro storico-archeologico sulla Magna Grecia

FACE Festival torna nel cuore dell’Aspromonte: quattro giorni tra arte, natura e comunità

Cosenza, nuovo sopralluogo del sindaco Franz Caruso a San Vito e Serra Spiga. Partiti i lavori di bitumazione di tutte le strade del quartiere

A Morano (ri)nasce la Pallavolo: nuova avventura firmata U.S.D. Geppino Netti

Forestazione, FAI-FLAI-UILA Calabria: “Passo importante l’aumento delle giornate lavorative per gli ex Legge 15”

Ponte sullo Stretto, i Giovani Democratici: “Non sia strumento di propaganda elettorale. Servono soluzioni concrete per il Sud”

Non si ricuce lo strappo tra Azione e Occhiuto. I calendiani: “Nessun accordo politico, posizione distinta rispetto a questa maggioranza”

Civita (Cs), al via i lavori di riqualificazione e ampliamento del cimitero comunale

Pianopoli (Cz), Santo Gioffrè presenta il libro “Tutto pagato”

Inaugurata la Cittadella dello Sport a San Giovanni in Fiore. La sindaca Succurro: “Struttura pubblica moderna e aperta a tutti””

Rende (Cs), incendio a S. Agostino: ordinanza del sindaco per eliminare strutture pericolanti e isolare sito

Sunsetland: il tramonto all’Arena dello Stretto è con il local DJ Gianfry e il sax di Demetrio Fortugno

Cristina Malluzzo e Federica Morrone: due stelle della Smile Cosenza Pallanuoto dalla medaglia di bronzo alle Universiadi ai Mondiali Under 20

Unical inaugura il corso di laurea in Fisioterapia, la soddisfazione dal presidente Ofi Cosenza

Intimidazione a Baldino, Orrico (M5S): “Non ci faremo zittire”

“Fra poco non si divertirà più”, lettera intimidatoria inviata alla deputata cinquestelle Vittoria Baldino

Febbre da West Nile: due ricoveri a Catanzaro

Italia viva: “Sulla SS 106 spreco di denaro pubblico. Serve un nuovo tracciato”

Peppe Voltarelli porta il suo teatro-canzone al Balenando in Burrasca

Ultimo Consiglio regionale, poi la Calabria tornerà al voto. Bruni (Pd) in Aula: “Seduta senza precedenti, questa terra merita rispetto”

La giunta Romeo approva due delibere per il rilancio del teatro comunale di Vibo Valentia

Catanzaro, Belcaro: “Un milione e mezzo per l’assistenza scolastica agli alunni con disabilità, cresce l’impegno del Comune”

Servizio idrico nella Piana di Sibari, il Consorzio di Bonifica chiarisce: “Interruzioni riguardano solo utenti abusivi, non aziende agricolo morose”

A Rota Greca l’anteprima del XIV Festival delle Migrazioni

Museo del mare, Romeo in Terza commissione: “In linea col cronoprogramma rispetto alle scadenze”

Regionali, riunione FdI a Reggio Calabria: “Personalità del mondo imprenditoriale e professionale pronti a scendere in campo”

A Palazzo Campanella si presenta OneiRe, Falcomatà: “Molti giovani hanno il desiderio di rientrare per mettere in campo le proprie competenze per il territorio...

Successo di pubblico per l’undicesima edizione della festa del vino a Frascineto

Reggio Bic, una stagione da costruire senza sosta: parola al direttore generale Cugliandro

Reggina, ecco il calendario della Serie D: ad ottobre il derby al San Filippo di Messina

Agente di polizia penitenziaria aggredito nel carcere di Vibo Valentia. Sinappe: “In istituto peggioramento delle condizioni lavorative”

Roccella Summer Festival 2025, entra nel vivo la programmazione al Teatro al Castello: domani sera arriva Irama

Perseguitava la compagna con pedinamenti, minacce e aggressioni: divieto di avvicinamento per un uomo di Petilia Policastro (KR)

Festival d’Autunno, la Compagnia Artedanza entusiasma Montauro con “Over the rainbow”

Presentata alla Camera proposta di legge PD su aree interne per contrastare crisi demografica. Irto: “Continueremo a lavorare al fianco delle comunità locali”

San Giovanni in Fiore, folla e applausi per l’inaugurazione della Cittadella dello Sport. La sindaca Succurro: “Il nostro territorio è polo di attività sportive,...

Commemorazione magistrato Antonino Scopelliti: impegno della scuola per l’educazione alla legalità

Arcea liquida quasi otto milioni agli agricoltori calabresi

Reggio Calabria: calendario disinfestazione adulticida insetti alati

Chiusura ‘Luigi Monti, Conia: “Ennesimo colpo al cuore del comprensorio metropolitano”

Grande attesa per Gianmarco Saurino domani per SCHERMI – CINEMA MULTIPIAZZA

Nuovo alloggio per studenti stranieri Erasmus nell’immobile recuperato in via Cilea / Via libera della Giunta all’accordo tra Comune, Conservatorio e Accademia di Belle...

Lunedì 11 Agosto e Martedì 12 “Giornata del Rifugiato” a Cortale in collaborazione con Arci Catanzaro. Tavola rotonda, dibattito, musica, degustazioni enogastronomiche

Incendio di rifiuti pericolosi lungo la Gallico-Gambarie: due arresti

Truffe legate al Superbonus: sequestro da tre milioni nel Catanzarese

Comune di Vibo Valentia, Anas, Muraca e volontari insieme per ripulire un tratto della SS18 all’ingresso di Vibo Marina

Alessandro Pellicano, in arte Giove, presenta il nuovo singolo “Voilà”

Santa Sofia d’Epiro: nuova sezione dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano-Comitato provinciale di Cosenza

Dal monitor al raffreddamento: cosa sapere su un PC per gamer

Eugenio Bennato incanta Reggio Calabria

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook