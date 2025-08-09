Pietropaolo: “Formalizzata indizione elezioni presidente Calabria”

“Ho appena firmato il decreto con il quale si formalizza l’indizione delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria nei giorni di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025”. Così Filippo Pietropaolo, vice presidente della Regione Calabria, annunciando le elezioni regionali in Calabria.

“Il centrodestra, con la guida del presidente Roberto Occhiuto, forte della positiva esperienza di governo – prosegue – di questi quasi quattro anni è pronto a rivincere. Saranno i calabresi a decidere il futuro della nostra Regione. Noi siamo determinati, con grande entusiasmo, raccontando tutto ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo continuare a fare”.