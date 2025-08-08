Tavernise (M5S): “Solidarietà a Baldino, mai indietreggiare davanti alle intimidazioni”

“Esprimo la mia piena solidarietà alla deputata Vittoria Baldino, oggetto di un grave atto intimidatorio che condanno con fermezza. Non possiamo permettere che simili gesti, vili e inaccettabili, condizionino l’impegno di chi ogni giorno lavora nelle istituzioni per il bene dei cittadini.

So bene cosa significhi essere sotto attacco quando si toccano interessi e privilegi: il primo atto della mia attività da consigliere regionale è stato rinunciare al vitalizio, perché per il MoVimento 5 Stelle la lotta agli sprechi della politica, a partire dall’abolizione dei vitalizi, è una battaglia di civiltà che portiamo avanti da sempre.

A chi pensa di fermare con la paura chi difende la legalità e il denaro pubblico rispondiamo che non faremo un passo indietro. Saremo sempre al fianco di chi subisce minacce per aver avuto il coraggio di dire no a privilegi e storture del sistema.”

Così il consigliere regionale e capogruppo M5S, Davide Tavernise.