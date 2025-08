Incarnato (PSI): “È ora di un sindaco per la Calabria che diventi il sindaco della Calabria”

“Serve trovare un modo rapido e democratico per consultare entro pochi giorni sindaci, assessori, consiglieri comunali, amministratori coraggiosi e testardi che ogni giorno incrociano la linea del fronte dei cittadini. Quella del bisogno vero”.

E’la ricetta di Luigi Incarnato, segretario regionale del PSI in Calabria. “Come centrosinistra – prosegue – governiamo Reggio, Catanzaro, Cosenza, Vibo, Corigliano Rossano, Rende, Siderno e tanti altri comuni. Ad occhio 700mila abitanti. Siamo in assoluto maggioranza in Calabria. Ne vogliamo tenere conto nel momento più drammatico della storia della regione e del regionalismo calabrese?”.

“Serve – conclude Incarnato – una formula che coinvolga anche figure esposte ed esponibili della società civile e naturalmente della politica. Un nucleo di volenterosi che faccia quadrato attorno ai sindaci delle città più importanti e che sono tutte amministrate dal centrosinistra. Serve la ricerca più rapida possibile di un metodo che selezioni il profilo da contrapporre alla pantomima web di Occhiuto, uno che porta la Regione al voto per problemi personali. È ora di un sindaco per la Calabria che diventi, naturalmente, il sindaco della Calabria”.