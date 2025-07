Sanità, Straface: “Con Pd solo immobilismo, con noi Cup unico e riforma prenotazioni”

“È davvero curioso e francamente ridicolo, che oggi il Partito democratico e il suo segretario regionale Nicola Irto si ergano a paladini della sanità calabrese, dopo aver trascorso decenni a guardare altrove, mentre il sistema sanitario regionale affondava nel caos. Per anni in Calabria si prenotavano le visite mediche solo per telefono, senza alcun coordinamento tra Asp e ospedali, senza alcun controllo sulle liste d’attesa, senza alcuna trasparenza. Il Pd ha governato per anni e non ha mosso un dito per cambiare questa situazione. Oggi, invece, grazie al lavoro del presidente Roberto Occhiuto e del governo regionale, la Calabria ha un Cup unico regionale, digitale, integrato e trasparente”.

Così la consigliera regionale, Pasqualina Straface.

“Disponiamo – sottolinea Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione Sanità del Consiglio Regionale e consigliere regionale di Forza Italia – di un sistema moderno, finalmente in linea con le migliori pratiche nazionali. Le agende degli specialisti – aggiunge – sono condivise, le liste d’attesa sono monitorate, vengono recuperate prestazioni anche nei weekend e i cittadini possono prenotare da sportelli, farmacie, app e portale.

Abbiamo anche investito oltre 22 milioni di euro – continua la Presidente Straface – per rafforzare le prestazioni aggiuntive del personale sanitario e abbiamo imposto piani operativi e cronoprogrammi a tutte le aziende sanitarie per abbattere i tempi di attesa per visite, esami e interventi.

Certo – continua Straface – il percorso è ancora in evoluzione, ma è sotto gli occhi di tutti che oggi la Calabria ha finalmente una sanità che si muove, che cambia, che si riforma.

E chi oggi critica, come Irto e il Pd, commentando già con il cappio in mano inchieste giudiziarie che faranno il loro corso, è lo stesso che ieri non ha fatto nulla e che oggi spera di lucrare consensi su problemi che loro stessi hanno creato o ignorato. Ma i calabresi non sono stupidi: riconoscono – conclude Pasqualina Straface – chi lavora per cambiare le cose e chi, invece, si è sempre girato dall’altra parte. Noi andiamo avanti, loro restino pure attaccati alle poltrone delle chiacchiere”.