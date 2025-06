Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Egea 2025

Una piazza che si trasforma in un teatro sotto le stelle, una Calabria che si racconta tra luci calde e battiti d’emozione. Così Rose ha accolto la quarta selezione di Miss Italia Calabria 2025, trasformando via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa – la piazza adiacente al ristorante “Al Terrazzo” – in un palcoscenico vibrante di sogni, passi eleganti e voglia di futuro. In questa magica atmosfera, si sono intrecciate le storie di giovani donne pronte a farsi portavoce di una Regione che non smette mai di stupire.

A conquistare la fascia di Miss Egea 2025 è stata Manuela Pugliese di Cassano allo Ionio, aggiudicandosi l’accesso alle finali regionali del concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Alessandra Pia Porco di Taverna di Montalto Uffugo. Terza classificata: Beatrice Liberto di Gioia Tauro, che ha conquistato la fascia di Miss Framesi. Quarta classificata Giusy Piacentini di Montalto Uffugo. Quinta classificata Rita Cannavino di Vibo Valentia. Sesta classificata Rossella Guarna di Santa Caterina dello Ionio.

Miss Italia Calabria 2025 non è solo un concorso di bellezza: è un viaggio itinerante nel cuore della nostra incantevole Regione, un racconto di cultura, moda e aspirazioni che vuole spezzare gli stereotipi e ridare dignità e orgoglio a una terra ricca di potenzialità. Una terra dove la voglia di restare e costruire un futuro prende vita nei sorrisi di queste giovani donne che hanno calcato la passerella con carisma e autenticità.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali e titolari della Carli Fashion Agency, guidano la kermesse come un vero roadshow di storie, sogni e talento. «Un grazie enorme va al nostro straordinario team — dichiarano con orgoglio — professionisti che ogni giorno lavorano instancabilmente per far crescere questo progetto, che per noi è molto più di una semplice manifestazione: è un vero e proprio sogno condiviso. Un ringraziamento speciale va ai partner storici che da anni sostengono questa avventura, a partire da Carlomagno Auto, punto di riferimento e compagno di viaggio in ogni angolo della Regione, e a D&M – Design & Multimedia, prezioso alleato nella gestione tecnica e creativa dell’evento. Un caloroso ringraziamento va a Michele Covello, titolare di Egea Global Service e del noto ristorante “Al Terrazzo”, che da anni ha sposato con passione il progetto di Miss Italia Calabria, diventandone a tutti gli effetti un membro della famiglia. Siamo felici che anche quest’anno abbia voluto fortemente questa manifestazione, contribuendo a regalare al territorio una serata memorabile. Un plauso va infine a Jonica Radio, che attraverso il suo canale 82 di Jonica Radio Tv porterà le emozioni delle selezioni nelle case di tutti. Ma il ringraziamento più sentito è riservato alle vere protagoniste: le ragazze e le loro famiglie, che con fiducia e impegno credono in questo percorso. Invitiamo tutte le giovani calabresi a non lasciarsi sfuggire questa opportunità: iscrivetevi su www.missitalia.it».

La serata, magistralmente diretta da Linda Suriano e co-condotta con eleganza da Larissa Volpentesta, ha celebrato la bellezza in tutte le sue sfaccettature, con particolare attenzione a quella più profonda, quella che nasce dall’anima. Le coreografie di Lia Molinaro, arricchite dalle performance di Alessia Mandoliti e Niccolò Pacenza, hanno infuso energia e movimento, mentre le coinvolgenti esibizioni musicali dei Freschi di Zona — autori anche della sigla ufficiale di questa edizione — hanno scandito il ritmo dello spettacolo.

Un momento di grande fascino è stato regalato dalla sfilata in total gold dell’Accademia New Style di Cosenza, diretta da Franca Trozzo, che ha reso omaggio agli anni d’oro dello spettacolo italiano, incantando il pubblico con un’eleganza senza tempo.

Entusiasta del successo della serata, Michele Covello ha sottolineato l’importanza di legare l’evento al territorio: «Anche quest’anno ho voluto fortemente sostenere Miss Egea, soprattutto perché la prima vincitrice di questa fascia ha poi conquistato la prestigiosa corona di Miss Calabria. Insieme a Carmelo Ambrogio abbiamo deciso di trasformare questo evento in un appuntamento annuale, convinti che sia fondamentale creare occasioni di crescita e valorizzazione per la nostra comunità».

La vincitrice della quarta tappa di Miss Italia Calabria è stata selezionata dalla giuria composta da: Daniele Saturnino (Framesi), Tonino Imbrogno (consigliere comunale), Angelo Scorzo (graphic designer), Franca Trozzo (direttrice Accademia New Style di Cosenza), Lorenzo Martire (titolare agenzia di servizi), Pierluigi Cairo (Carillon Gioielli, Miluna), Aldo Ciardullo (funzionario forze dell’ordine in pensione), Andrea Caruso (titolare barberia), Emilio Fedele (rappresentante), Antonia Scarpelli (Antonia boutique), Andrea Pagliaro (rappresentante Caffè Tostini).

La neo Miss Egea 2025, Manuela Pugliese, ha commentato con emozione la sua vittoria: «Partecipo per la seconda volta, nove anni dopo, con maggiore consapevolezza. Da ragazza spensierata a donna consapevole. Il mio sogno nel cassetto è continuare a lasciarmi sorprendere dalla vita, proprio come è successo due anni fa con il mio ragazzo. Mi auguro che il futuro possa regalarmi altrettante emozioni». Un messaggio di speranza e determinazione, che si fa voce di una nuova generazione pronta a scrivere la storia della Calabria.

Dopo il grande successo della tappa a Rose, il tour di Miss Italia Calabria prosegue con nuova energia: il 5 luglio a Carolei sarà eletta Miss Eye on Fashion 2025, con madrina d’eccezione Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024. Un’occasione per portare il concorso in nuove piazze e coinvolgere sempre più comunità, rinnovando l’entusiasmo e la voglia di partecipazione. Miss Italia Calabria 2025 continua così il suo viaggio fatto di bellezza, sogni e progetti per il futuro, in una terra ricca di quel talento che non smette mai di brillare.