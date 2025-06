Addio all’imprenditore Cesare Cristofaro, il cordoglio della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia

Il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia Pietro Falbo esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa, dopo una difficile malattia, dell’imprenditore Cesare Cristofaro, figura di spicco dell’imprenditoria calabrese e anima della prestigiosa e storica azienda di famiglia Acqua Calabria, rinomata anche per la bibita al caffè Brasilena, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.

Il Presidente Falbo ricorda con stima e commozione “il valore umano e professionale di Cesare Cristofaro, imprenditore visionario che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, mantenendo salde le radici al territorio, proiettando il marchio verso traguardi internazionali. Con capacità gestionali esemplari e uno spirito imprenditoriale autentico, Cesare Cristofaro, che- ricorda il presidente Falbo– in passato ha rivestito anche il ruolo pubblico di Consigliere camerale, prendendo il testimone dal padre, Cav. Salvatore Cristofaro, con passione e credibilità ha guidato l’azienda familiare verso nuovi mercati, affermandosi per la qualità e l’originalità di prodotti di eccellenza, frutto del suo impegno costante per l’innovazione e la valorizzazione di risorse locali, quale esempio di sana imprenditoria anche per le generazioni future. Alla famiglia Cristofaro, ai collaboratori e a tutti coloro che gli sono stati vicini in questo difficile percorso– conclude commosso il Presidente Falbo– esprimo le più sentite condoglianze e sincera vicinanza, convinto che il suo esempio continuerà a vivere nell’eredità di valori che ha sempre saputo trasmettere, anche nell’azienda che porta il segno della sua visione imprenditoriale che ha mantenuto riconoscibile e riconosciuto un brand di eccellenza, ambasciatore nel mondo della qualità, della passione e della dedizione che hanno contraddistinto tutta la sua vita”.