Sbarra sottosegretario, il plauso di Nesci: “Congratulazioni per la sua nomina”

“Desidero congratularmi con Luigi Sbarra per la sua nomina a sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud. La sua lunga esperienza come segretario generale della CISL e il suo impegno costante nel valorizzare il territorio e il lavoro rappresentano un valore aggiunto per il governo e per il rilancio delle regioni meridionali.

Sono certo che la sua presenza contribuirà a portare avanti politiche concrete e efficaci per ridurre le disparità e promuovere lo sviluppo socio-economico del Sud Italia, un obiettivo cruciale per il futuro del nostro Paese.

Auguro a Luigi Sbarra un proficuo lavoro, con la certezza” -conclude- “che saprà rappresentare con determinazione e competenza le istanze del territorio.”