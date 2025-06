Lavia: “Nomina Sbarra motivo di grande soddisfazione per tutta la Cisl calabrese”

“La nomina di Luigi Sbarra a Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Mezzogiorno è motivo di grande soddisfazione per tutta la Cisl calabrese”. Lo afferma, in una nota, Giuseppe Lavia, Segretario generale della Cisl della Calabria.

“In tutto il suo lungo percorso, da segretario territoriale, segretario regionale della Cisl Calabria e poi da segretario generale della Cisl – aggiunge Lavia – Luigi Sbarra ha dimostrato grandi capacità sindacali, pragmatismo e visione. Come ha scritto la nostra Segretaria generale Daniela Fumarola, lo vediamo oggi impegnato in ‘un incarico che riconosce lo spessore politico e il radicamento sociale di una persona che ha dedicato l’intera vita alla difesa e la promozione del lavoro, alla coesione e allo sviluppo, in particolare nel Sud del nostro Paese’. A Luigi Sbarra va, dunque, il nostro caloroso augurio di buon lavoro. Siamo certi che saprà mettere al servizio del Paese la sua competenza e la sua determinazione”.

“Siamo convinti – dice ancora il segretario generale della Cisl Calabria – che attraverso una costruttiva collaborazione istituzionale, ‘in spirito di leale confronto’, come ha scritto la segretaria generale Fumarola, potranno essere affrontati i temi centrali dello sviluppo del Mezzogiorno e di una regione, come la Calabria, che deve superare i divari sociali ed economico-occupazionali che ancora la caratterizzano rispetto ad altre aree del Paese”.