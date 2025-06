Sanità, PD: “Regione inadeguata, cittadini meritano risposte”

“Il Pd Calabria appoggia l’iniziativa dei sindaci del Vibonese che hanno approvato all’unanimita’ un documento sulla grave emergenza sanitaria nel territorio e proposto di istituire di un Tavolo permanente per affrontare a modo le criticita’”. Lo si legge in una nota ufficiale dei dem calabresi, guidati dal senatore Nicola Irto, che osservano: “In Conferenza dei sindaci e’ stata giustamente evidenziata l’assenza di una governance stabile nell’Asp vibonese e la drammatica precarieta’ della sanita’ locale, sempre piu’ bisognosa di interventi straordinari per garantire ai cittadini il sacrosanto diritto alla salute. Condividiamo la richiesta di atti concreti – rimarca il Pd Calabria – avanzata dai sindaci. Il Vibonese non puo’ piu’ attendere, poiche’ ha un divario inaccettabile, sia in termini di offerta sanitaria che di qualita’ delle cure, rispetto alle altre province calabresi. Occorrono quindi risorse mirate, continuita’ amministrativa nell’Asp e un’assunzione di responsabilita’ da parte della Regione Calabria, che finora ha eluso i problemi e prodotto risultati molto al di sotto della sufficienza. L’iniziativa dei sindaci merita attenzione e risposte concrete da parte della giunta regionale e del Commissario alla Sanita’. La comunita’ del Vibonese – conclude la nota del Partito democratico della Calabria – ha tutto il diritto a una sanita’ pubblica efficiente, sicura e umana”.