Infrastrutture, Furgiuele (Lega): “Con ministro Salvini, oggi abbiamo rotta ben precisa su sviluppo Paese”

“Viviamo in una nazione che per troppo tempo è stata bloccata dall’indecisione sulle scelte strategiche e da una drammatica disomogeneità territoriale. Oggi con la Lega e il ministro Salvini abbiamo una rotta ben precisa: ridurre il gap infrastrutturale con il Mezzogiorno, con le isole, con l’entroterra e le zone montane. Lo facciamo puntando su aeroporti, strade ferrate, autostrade e punti di interscambio intermodale, guardando con attenzione alle istanze dell’autotrasporto, del trasporto marittimo, del sistema portuale nazionale, della nautica da diporto, dello sviluppo della rete ferroviaria: solo su questo punto non possiamo ricordare gli oltre 1200 cantieri attivi per intervenire su una rete dopo anni di nulla. E grazie al lavoro della Lega c’è una prospettiva nuova per la rete infrastrutturale primaria del Paese, capace di coniugare efficienza e sostenibilità, connubio nel quale rientra a pieno titolo il Ponte sullo Stretto che non è soltanto un simbolo, ma è un’opera imprescindibile. E rifiuto, da Calabrese, la narrazione che vede quest’opera come ponte che collega la malavita: è la più grande offesa che si può fare al popolo siciliano e al popolo calabrese. Oggi si cristallizza una visione del mondo: da una parte chi dice no a tutto, dall’altra un governo che progetta, che lavora, che costruisce, che trasforma le parole in cantieri per un’Italia moderna, più connessa, più competitiva. Ancora una volta scegliamo la via del coraggio e delle azioni concrete”.

Così il deputato e vicecapogruppo della Lega Domenico Furgiuele intervenendo in Aula in dichiarazione di voto.