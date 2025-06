Legambiente celebra i vini dei Parchi e della Aree protette: iscrizioni aperte alla VII rassegna

Torna per la sua settima edizione la Rassegna degustazione nazionale dedicata ai vini dei parchi e delle aree protette promossa da Legambiente, un appuntamento ormai consolidato che valorizza il comparto vitivinicolo italiano in chiave ambientale, culturale e di qualità.

La partecipazione è aperta a tutti i vini a denominazione di origine, convenzionali, biologici e biodinamici provenienti da territori inseriti in parchi o aree naturali protette. Un’occasione unica per produttori che desiderano mettere in luce non solo la qualità delle proprie etichette, ma anche l’impegno concreto nella tutela dell’ambiente e degli ecosistemi.

I vini partecipanti saranno valutati attraverso una degustazione cieca da una commissione qualificata composta da professori del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa, enologi e sommelier professionisti. Le categorie in gara comprenderanno: bianchi, rosati, rossi, spumanti e vini dolci/da dessert.

Il momento clou della rassegna sarà rappresentato da “Parchi a Tavola”, l’evento dedicato ai prodotti tipici dei Parchi italiani all’interno della 37esima edizione di Festambiente, in programma a Rispescia (GR), nel cuore del Parco della Maremma, dal 6 al 10 agosto 2025. In questa occasione, verranno premiati i vini selezionati che si saranno distinti per qualità organolettica, territorialità e attenzione ambientale.

I vini vincitori saranno poi protagonisti di una campagna di valorizzazione attraverso i canali ufficiali di Festambiente e Legambiente Agricoltura, ottenendo così visibilità a livello nazionale.

“La rassegna dei vini dei Parchi e delle Aree protette – ha dichiarato Angelo Gentili, responsabile agricoltura di Legambiente – è un progetto che coniuga valorizzazione del territorio, biodiversità e qualità agricola. Attraverso questa iniziativa vogliamo raccontare le eccellenze enologiche che nascono in contesti unici, dove la cura della terra e la produzione sostenibile diventano strumenti di tutela del paesaggio e volano di sviluppo locale. Invitiamo tutti i produttori a partecipare e a condividere con noi un percorso di crescita comune, nel segno dell’innovazione e del rispetto per l’ambiente.”

Un invito, quello di Legambiente, rivolto a tutte le aziende vitivinicole delle aree protette italiane: partecipare significa entrare a far parte di una rete virtuosa, dove il vino diventa espressione autentica di una cultura agricola sostenibile e di qualità.

I campioni dovranno pervenire entro e non oltre il 16 giugno 2025 (farà fede la data di arrivo, pena l’esclusione dalla selezione). È richiesto l’invio anticipato della scheda di partecipazione all’indirizzo: rassegne@festambiente.it.

Per informazioni e per scaricare la scheda di partecipazione: www.festambiente.it.