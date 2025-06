Maltempo in Calabria: via libera dal Cdm ad ulteriori 10,5 milioni per interventi legati a grave deficit idrico

Via libera del Cdm, su proposta del ministro della Protezione civile Nello Musumeci ”l’ulteriore stanziamento di euro 10.550.000 per la realizzazione degli interventi connessi allo stato di emergenza già deliberato a causa della situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della città metropolitana di Reggio Calabria, della provincia di Crotone e dei comuni di Calopezzati, Caloveto, Cariati, Corigliano-Rossano, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Scala Coeli, Acri, Bisignano, Luzzi, Rose, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d’Epiro, Vaccarizzo Albanese, Bocchigliero, Campana e Terravecchia in provincia di Cosenza”. E’ quanto si legge nel comunicato ufficiale di palazzo Chigi.