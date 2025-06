Debutta Forno & Fornelli: l’esperienza di degustazione secondo Lorenzo Fortuna

Da Lorenzo Fortuna Pizza Chef si alza il sipario su un nuovo viaggio di gusto fatto di impasti e cucina all’insegna della creatività.

Si chiama “Forno & Fornelli” ed è il nuovo format ideato dal maestro pizzaiolo Lorenzo Fortuna che vuole omaggiare la Calabria, i suoi prodotti e i suoi artigiani con una serie di cene degustazione dove i protagonisti saranno i suoi impasti creativi e i topping d’autore firmati dagli chef ospiti.

Si parte giovedì 12 giugno con una speciale anteprima insieme alla giovane chef Federica Di Lieto, uno dei nomi più pop del panorama gastronomico regionale. Dopo l’estate si conoscerà il calendario ufficiale con gli appuntamenti mensili di Forno & Fornelli e i nomi dei prossimi ospiti che promettono un vero spettacolo di gusto.

Un progetto messo a punto da Lorenzo Fortuna, che sottolinea: “da un po’ di tempo volevo creare dei momenti di confronto con i colleghi cuochi, mettere a disposizione della loro cucina e del loro estro i miei tanti impasti, per far comprendere come la pizza e la cucina possano dare vita ad un binomio speciale di gusto, dove tradizione e modernità si incontrano. Saranno fino alla fine dell’anno 4 cene per celebrare la nostra regione e le sue eccellenze, ma anche i talenti che sanno darle voce con il loro lavoro“.

Il menù firmato da Federica Di Lieto

A inaugurare questa avventura sarà la chef Federica Di Lieto, che “aprirà le danze” con un menù sorprendente, fatto di sapori tradizionali dalla forma rinnovata. Il pizzaiolo di Rende e la chef, conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione a Masterchef 10 danno vita ad un vero racconto di Calabria, attraverso un dialogo fatto di impasti, tecniche di cottura, ingredienti eccellenti che restituisce una visione sempre più contemporanea della pizza.

Si inizia con una Focaccia agrumi e zenzero con baccalà, fragole e cirase; segue il Trancio in teglia al carbone vegetale con asparagi, zabaione salato, piselli e pecorino e si conclude la prima parte con un Padellino di grano verna silano butirro, pesche al bbq, granella di pistacchio, tagete, guanciale di suino nero di Calabria

Si arriva alla Pizza classica contemporanea condita con passata di datterino idroponico arrosto, mozzarella silana, origano selvatico, basilico, sardella conzata. Un boccone di essenza tutta calabrese.

Prima di finire ci sta bene una “Scarpetta di pane rustico con genovese e cacio affumicato” e dulcis in fundo arriva la Pizza dessert con impasto al Magliocco e farcita con robiola di capra mantecata con miele di arancio, scorzette di arancia, gel di Magliocco con more e lamponi, fiori di sambuco.

Il Wine pairing e la nuova carta dei vini di Lorenzo Fortuna

Tutte le tappe di questo viaggio saranno abbinate ad un vino selezionato dalla nuova carta della pizzeria di via Bari a Rende, che punta alla riscoperta di vitigni autoctoni e a dei pairing sempre più territoriali, permettendo al pubblico di scoprire realtà enologiche calabresi, favorendo l’incontro con i produttori e l’assaggio di vini espressione autentica degli areali regionali.

In questa prima tappa i vini della carta permetteranno la scoperta dei vitigni più rappresentativi del cirotano come il Greco bianco e il Gaglioppo, ma anche dell’uva principe del cosentino, il Magliocco sia in versione rosata che nella classica declinazione rossa in un divertente e affascinante percorso tra cantine blasonate e giovani realtà vinicole. Si parte con degli assaggi frizzanti di Ippolito 1845 e Spadafora, esempio di come le aziende calabresi stanno lavorando alla spumantizzazione, per proseguire poi su due versioni di Magliocco con la cantina Serracavallo e Giraldi & Giraldi.

Appuntamento con la prima cena degustazione di Forno & Fornelli e Federica Di Lieto giovedi 12 giugno ore 21 – presso Lorenzo Fortuna Pizza Chef, in via Bari Rende 34. Prenotazione obbligatoria allo 0984 789087

Chi è Federica Lieto

Originaria di Cosenza Federica Di Lieto dopo gli studi in ingegneria chimica e un passato da pallavolista decide di seguire la sua vera passione: la cucina. La svolta arriva con la partecipazione alla decima edizione di MasterChef Italia, trampolino di lancio verso un nuovo percorso professionale in cui riesce a mettere insieme tecnica, creatività e profonda identità territoriale. Dopo un’esperienza stellata e in alcuni ristoranti, Federica esce dai percorsi tradizionali per offrire esperienze culinarie personalizzate, sia come chef a domicilio, sia come consulente che come promotrice di laboratori per adulti e bambini. Partecipa a trasmissioni televisive e format dedicati alla valorizzazione delle tradizioni calabresi.

Dinamica, curiosa e libera da schemi rigidi, Federica propone una cucina autentica e in continua evoluzione, che riflette l’anima più genuina della Calabria. I suoi piatti nascono da un intreccio di tradizioni contadine, suggestioni di viaggio, ricordi d’infanzia e contaminazioni culturali. È una cucina che privilegia gli ingredienti vegetali, stagionali e locali, con un’attenzione marcata alla sostenibilità ambientale, alla riduzione degli sprechi e al rispetto delle piccole produzioni. La sua è una visione etica del cibo: valorizza le risorse del territorio, promuove la biodiversità e riduce l’impatto ambientale con scelte consapevoli.

Al centro del suo racconto gastronomico c’è il buono delle cose semplici e la ricerca costante tra gusto, salute e memoria.