I complimenti e gli auguri della consigliera regionale Amalia Bruni al dottor Filippo Fimognari nominato tra i trenta componenti del Consiglio superiore di Sanità

“Il Dottor Filippo Fimognari, figura di straordinario valore per la medicina calabrese e per l’intero panorama geriatrico nazionale, è stato nominato tra i trenta componenti del Consiglio superiore di Sanità. A lui rivolgo gli auguri per questo prestigioso incarico e prima ancora un sentito ringraziamento per il lavoro che ha saputo svolgere, e che continua a svolgere, per il miglioramento della qualità dell’assistenza nella nostra Regione e nel Paese”.

E’ quanto afferma la consigliera regionale del Partito democratico, Amalia Bruni.

Nato nel 1966, il dottor Fimognari, medico geriatra di altissima competenza e sensibilità clinica, dal 2009 dirige l’Unità Operativa Complessa di Geriatria dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, portando avanti con professionalità ed efficacia il complesso compito di coniugare assistenza, ricerca e innovazione nell’ambito della presa in carico degli anziani e delle fragilità. Dal 2020 ricopre anche il ruolo di Direttore del Dipartimento Medico Polispecialistico della stessa azienda, contribuendo in modo determinante al potenziamento e all’organizzazione dell’intero comparto medico polispecialistico della provincia.

“La sua attività scientifica e istituzionale ha avuto e continua ad avere risonanza a livello nazionale. Già Presidente nazionale della Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT) dal 2017 al 2020, attualmente ricopre il prestigioso incarico di Direttore Scientifico della SIGOT, riferimento fondamentale per lo sviluppo della cultura geriatrica moderna, capace di coniugare approccio clinico, visione integrata dei servizi territoriali e politiche per l’invecchiamento attivo”, spiega la consigliera Bruni.

“Il suo contributo di competenza è stato riconosciuto anche dal Ministero della Salute, che lo ha chiamato, nel triennio 2016-2018, a far parte di un gruppo tecnico ministeriale incaricato di predisporre le linee guida nazionali per l’organizzazione dell’assistenza ospedaliera agli anziani, tema oggi più che mai cruciale per affrontare la transizione demografica e il progressivo invecchiamento della popolazione – sottolinea Bruni -. Il Dottor Fimognari è anche autore di numerose pubblicazioni scientifiche internazionali, che lo collocano tra i più apprezzati studiosi italiani del settore geriatrico e ha svolto attività didattica in qualità di professore a contratto di Geriatria presso diversi atenei, contribuendo così alla formazione di intere generazioni di medici.

“In un contesto sanitario come quello calabrese, dove ogni eccellenza professionale rappresenta una risorsa preziosa per il territorio, la figura del Dottor Fimognari costituisce un esempio concreto di altissima competenza clinica, rigore scientifico e profonda umanità, qualità che lo hanno reso e lo rendono punto di riferimento non solo per i colleghi e per le istituzioni sanitarie, ma soprattutto per i pazienti e le famiglie che a lui si affidano”, conclude Bruni.