Congresso Nazionale Forza Italia Giovani, Milia: “Gruppo Calabria protagonista, buon lavoro Simone Leoni”

Si è tenuto ieri a Roma al Palzzo dei Congressi all’EUR il Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani che ha eletto il nuovo Segretario Nazionale, il 25 enne romano Simone Leoni. Leoni succede a Stefano Benigni che ha guofato il movimento negli ultimi anni.

Importante presenza sia in termini numerici che di interventi del Coordinamento Calabrese guidato dal Segretario Regionale Federico Milia, ed è suo il primo della batteria degli interventi.

Il Segretario Calabrese ha ringraziato il movimento per essere diventato in questi anni “un asset fondamentale del partito che ha ridato dignità ai tesserati, agli amministratori locali che ne fanno parte, perché si sentono parte di una squadra a supporto non solo dell’azione nazionale, ma anche di quella nei territori”

“Un ringraziamento speciale va al Segretario regionale senior, Francesco Cannizzaro, che ha sempre creduto e investito nel movimento giovanile, oltre che al Presidente Occhiuto (che è anche vice segretario nazionale di FI) per il lavoro immenso che sta facendo” dichiara Milia.

Tanti gli ospiti, da tutta la dirigenza nazionale, ai Capigruppo al Parlamento , i Ministri Anna Maria Bernini e chiaramente il Segretario Nazionale Antonio Tajani.

Tra gli ospiti d’eccezione che hanno portato l’evento ad essere al centro del dibatto nazionale, Fedez, spesso in conflitto con le politiche di Forza Italia, invitato per discutere di salute mentale, in duetto con Giuseppe Cruciani.

Il ringraziamento del Segretario Milia, a chiusura dell’intervento, va ai ragazzi di tutti i gruppi delle province calabresi “che tutti i giorni ci mettono la faccia”.