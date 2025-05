Calabria investe sul futuro dei giovani: nascono le ITS Academy. Straface: “Un passo strategico per formazione e lavoro”

La Calabria compie un passo decisivo verso il futuro dei propri giovani e del proprio tessuto produttivo. Attraverso gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS), al un piano di programmazione di enorme rilievo che pone un focus particolare su innovazione, occupabilità e competitività del tessuto economico regionale.

LA CALABRIA AL CENTRO DELLA FORMAZIONE TECNOLOGICA

È quanto dichiara Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione regionale Sanità, Attività sociali, culturali e formative e proponente della Proposta di Provvedimento Amministrativo del Piano Territoriale Triennale (PTT) 2025/2027 e dello Schema di Protocollo di Intesa per il sostegno e lo sviluppo regionale delle ITS Academy, approvata oggi (mercoledì 27) in Consiglio regionale. Ancora una volta – dice – dimostriamo grande interesse alla formazione delle professioni e soprattutto alla specializzazione di mestieri specifici, richiesti dal mercato del lavoro.

PERCORSI BIENNALI PER UNA PREPARAZIONE SOLIDA

Il PTT 25/27, adottato dalla Giunta regionale grazie all’impegno e all’iniziativa dell’assessore alle Politiche per il lavoro e alla Formazione professionale Giovanni Calabrese, mira a migliorare e ampliare l’offerta formativa per i giovani calabresi. Dopo il diploma, gli studenti potranno accedere a percorsi formativi biennali che garantiranno una preparazione solida ed efficace. Gli ITS Academy prevedono, infatti, una rete di partner tra istituti superiori, università, enti di ricerca e di formazione, aziende e associazioni di lavoratori, che garantiscono una forte integrazione con il sistema produttivo.

OBIETTIVI AMBIZIOSI E COPERTURA TERRITORIALE ESTESA

Gli obiettivi del Piano – sottolinea la Consigliera regionale – sono chiari e ambiziosi: da un lato sostenere e consolidare l’offerta formativa delle attuali otto Fondazioni ITS Academy attive in Calabria e, dall’altro, estendere la copertura territoriale fino a 11 Aree tecnologiche strategiche. Tra le nuove aree che verranno introdotte, figurano Meccatronica, Sistema Moda, Sistema Casa e Ambiente Costruito. Ciò – precisa – promuoverà una maggiore attrattività e competitività del sistema regionale.

INNOVAZIONE, OCCUPAZIONE E INCLUSIONE AL CENTRO

Il Piano si propone inoltre di promuovere l’innovazione didattica, la digitalizzazione e l’internazionalizzazione dei percorsi, migliorare la qualità e l’impatto occupazionale dei percorsi formativi, con particolare attenzione all’equità di genere e all’inclusione. Sarà ottimizzato l’utilizzo delle risorse pubbliche e comunitarie, assicurando trasparenza, efficacia degli interventi e sostenibilità finanziaria.

UN PROTOCOLLO STRATEGICO PER LO SVILUPPO REGIONALE

A supporto del Piano è stato predisposto uno Schema di Protocollo d’Intesa per il sostegno e lo sviluppo del Sistema regionale di istruzione tecnologica superiore. Questo Protocollo – spiega ancora la Presidente e promotrice del Provvedimento – sancisce formalmente la collaborazione tra la Regione, le Fondazioni ITS, i centri di ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale, le Università, le imprese, le associazioni di categoria e gli enti locali. Sarà istituito, quindi, un Tavolo Tecnico di Coordinamento regionale per l’attuazione, il monitoraggio e il raccordo delle attività. Le azioni previste vanno dall’orientamento e diffusione dell’offerta formativa, all’erogazione di percorsi ibridi e interregionali, fino al sostegno per lo start-up innovativo e l’autoimprenditorialità, con un forte accento sulla valorizzazione dei diplomi ITS.

PROVVEDIMENTO IN LINEA CON TRANSAZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA

Ritengo che questo provvedimento rappresenti un’opportunità concreta per rendere la Calabria protagonista nella costruzione di un sistema formativo di eccellenza, inclusivo e competitivo, pienamente in linea – conclude Pasqualina Straface – con le sfide della transizione digitale ed ecologica che il nostro tempo sta vivendo.