Ponte sullo Stretto, Appendino (M5S): “Salvini calpesta la sicurezza dei cittadini”

“Ieri ero in Calabria, a sostenere i candidati del Movimento 5 Stelle a Paola e a Rende, e vi assicuro che nessuna delle persone incontrate mi ha chiesto del Ponte sullo Stretto. Tutti mi hanno parlato di strade dissestate, marciapiedi che cadono a pezzi, trasporti locali fermi da decenni. Invece Salvini, come se non bastassero i disastri fatti sui treni, ha pensato bene di tagliare del 70% i fondi per la manutenzione e la sicurezza delle strade provinciali per finanziare il Ponte, un’opera da 15 miliardi utile solo per la sua propaganda elettorale. Ha tolto 1,7 miliardi di euro, e indovinate a chi? Proprio agli enti locali, quelli in trincea, che ogni giorno affrontano le emergenze reali e cercano di dare risposte concrete ai cittadini. Noi continueremo a batterci perché i diritti dei cittadini a spostarsi in sicurezza non vengano calpestati per finanziare una cattedrale nel deserto”. Così in un post su Facebook la vicepresidente del M5s Chiara Appendino.