UE, Nesci: “Con Gioventù Nazionale in ricordo di Sergio Ramelli ‘Un impegno per la libertà e la democrazia’”

Durante la recente tornata di miniplenaria a Bruxelles, ho avuto il piacere di invitare i ragazzi di Gioventù Nazionale della Regione Calabria per un importante momento di confronto e riflessione. Questa occasione ha coinciso con l’inaugurazione dell’esibizione “Sergio Ramelli: Il coraggio della libertà”, dedicata alla memoria di un giovane patriota militante italiano, brutalmente ucciso nel 1975 da un gruppo di sinistra radicale a Milano.

I giovani di Gioventù Nazionale rappresentano una nuova generazione di italiani impegnati e consapevoli, pronti a raccogliere l’eredità storica del nostro paese. La loro partecipazione attiva è fondamentale non soltanto per preservare la memoria di figure come Sergio Ramelli, ma anche per promuovere un dibattito costruttivo su questioni cruciali che riguardano il nostro futuro.

L’esibizione rappresenta non solo un tributo a Ramelli, ma anche un richiamo alla consapevolezza storica e all’importanza di difendere i valori della libertà e della democrazia. È fondamentale ricordare le ingiustizie del passato per garantire un futuro migliore, dove il dialogo e il rispetto reciproco possano prevalere.

Ringrazio tutti i presenti per la loro partecipazione e invito ognuno di noi a riflettere sul significato di questo evento e sui valori che desideriamo trasmettere alle future generazioni.