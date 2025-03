Antonino Zema eletto presidente di Terra Viva Calabria

È Antonino Zema il nuovo Presidente di Terra Viva Calabria. Ad eleggerlo è stata l’associazione regionale riunitasi a Lamezia a seguito dell’elezione del Presidente uscente, Francesco Fortunato, alla guida della Fai Cisl calabrese.

Già Segretario Generale della Fai Cisl di Reggio Calabria, Zema ha ribadito il suo impegno nel sostenere il lavoro e l’esperienza dei produttori agricoli regionali, per valorizzare le molte eccellenze e le peculiarità del territorio. Per il ruolo di Vicepresidente di Terra Viva Calabria è stata eletta invece Carmela Montalto.

All’evento ha partecipato anche il Presidente nazionale di Terra Viva, Claudio Risso, che ha ringraziato Fortunato per l’impegno profuso e nel dare il benvenuto a Zema nell’associazione ha sottolineato il ruolo per le imprese agricole svolto anche dal lavoro forestale e dei consorzi di bonifica, “che garantisce manutenzione del territorio, prevenzione del dissesto idrogeologico, fuga dalle aree interne, perché dove ci sono imprese e lavoratori agricoli e forestali, vengono meno le condizioni di degrado e di pericolo dei territori a vocazione agricola e boschiva”. “L’impegno per la tutela delle aree interne, la formazione di nuove competenze, il sostegno a chi vuole fare imprese in territori difficili – ha aggiunto il leader dei liberi produttori agricoli della Cisl – è da sempre una nostra priorità: ricordo che Terra Viva e Fai, in Calabria, hanno siglato l’anno scorso il ‘patto della responsabilità’, per un percorso condiviso e costruttivo di crescita e sviluppo del comparto agroalimentare, per un giusto reddito e salario, per una filiera etica, per un’agricoltura di qualità”.