Sacal, l’estate 2025 porta nuovi collegamenti ed opportunità: 8 nuove rotte da e per Lamezia, 6 da e per Reggio Calabria, una da e per Crotone. Sconto del 15% sui parcheggi

SACAL è lieta di annunciare un’estate 2025 ricca di nuove destinazioni e opportunità per i viaggiatori in partenza dagli aeroporti calabresi. La rete di collegamenti si amplia, offrendo nuove rotte strategiche verso destinazioni chiave in Europa e in Italia.

8 Nuove rotte per l’estate 2025 da/per Lamezia Terme

Tirana (Albania) – attivato in inverno 2024

Breslavia (Polonia) – dal 30 marzo 2025

Trieste – dal 30 marzo 2025

Bucarest (Romania) – dal 31 marzo 2025

Madrid (Spagna) – dal 1° aprile 2025

Francoforte (Germania) – dal 6 aprile 2025

Parigi Orly (Francia) – dal 21 maggio 2025

Nizza (Francia) – dal 23 giugno 2025

6 Nuove rotte per l’estate 2025 da/per Reggio Calabria

Milano MXP – attivato in inverno 2024

Pisa – attivato in inverno 2024

Parigi BVA (Francia) – attivato in inverno 2024

Francoforte HHN (Germania) – attivato in inverno 2024

Londra STN (Regno Unito) – attivato in inverno 2024

Katowice (Polonia) – attivato in inverno 2024

1 Nuova rotta per l’estate 2025 da/per Crotone

Düsseldorf Weeze (Germania) – dal 31 marzo 2025

Con queste aggiunte, l’estate 2025 degli aeroporti calabresi raggiunge un totale di 66 collegamenti di linea, tra destinazioni nazionali e internazionali, così suddivise:

Lamezia Terme: 45 destinazioni

Reggio Calabria: 15 destinazioni

Crotone: 6 destinazioni

“L’incremento delle destinazioni riflette il nostro impegno costante nel migliorare la connettività della Calabria e nel rispondere alla crescente domanda di mobilità da parte di turisti e residenti”, ha dichiarato Marco Franchini, Amministratore Unico di SACAL.

Per incentivare l’utilizzo dei servizi aeroportuali ed agevolare i viaggiatori, SACAL offrirà uno sconto del 15% sulle tariffe pubblicate per i parcheggi degli aeroporti di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria. La promozione, riservata a chi prenota attraverso il sistema di prenotazione online SACAL (https://parking.sacal.it/), sarà attiva dal 01 al 31 marzo 2025, e valida per le soste nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2025, fino ad esaurimento disponibilità dei posti in offerta.