Loizzo, sì ad avvio ospedali virtuali con progetto Cosenza

“Ok all’avvio degli ‘ospedali virtuali’ con un progetto che vede Cosenza sede ideale per poter sperimentare questo nuovo servizio già testato all’estero con grande successo”. Lo dichiara la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo, capogruppo in commissione Affari sociali. “Lo ha chiesto la Lega – prosegue – con un ordine del giorno approvato al Dl Pnrr e il Governo lo ha accolto, esprimendo la volontà di sostenere la proposta di realizzare un ospedale virtuale a Cosenza dove la presenza dell’Università della Calabria e l’esperienza maturata dall’Asp locale sull’applicazione dell’intelligenza artificiale alla sanità possono certamente favorire questo percorso. Un unicum nel panorama nazionale che potrebbe davvero migliorare l’assistenza sanitaria, ridurre i ricoveri non necessari e ottimizzare le risorse, con un potenziale risparmio di oltre 2,6 miliardi di euro”.