Nuovi assunti ad ATERP Calabria: con scorrimento di graduatorie concorsuali della Regione, in servizio 6 nuove unità

Hanno firmato il contratto di lavoro a tempo indeterminato le sei nuove unità che, dal 4 marzo 2024, presteranno servizio negli Uffici centralizzati e distrettuali di ATERP Calabria.

I nuovi assunti provengono dalla graduatoria della Regione Calabria riguardante il concorso per l’assunzione di n. 177 posti di Istruttore Amministrativo/Contabile (ex Categoria C), ora Area degli Istruttori con la nuova classificazione del C.C.N.L. Regioni- Funzioni Locali.

Il Commissario Straordinario di ATERP Calabria Avv. Grazia Maria Carmela Iannini, dopo la firma del contratto ed dopo un breve indirizzo di saluto rivolto ai neo assunti ha espresso la “piena soddisfazione per la conclusione dell’iter amministrativo che, in pochissimo tempo, ha consentito all’Azienda di dotarsi di nuovo personale che porterà sicuro beneficio alle strutture dell’Azienda che ne avevano particolare necessità a fronte di una fortissima carenza di risorse umane. Avverto l’esigenza di ringraziare gli Uffici dell’Azienda che hanno lavorato per questo risultato ed il Dipartimento Risorse Umane della Regione Calabria per la collaborazione utile e preziosa e senza dimenticare il Dipartimento Lavori Pubblici, il Governo regionale e lo stesso Presidente Roberto Occhiuto che, in pochi giorni, lo scorso mese di dicembre, avevano approvato il Piano del Fabbisogno di Personale annuale e triennale che avevamo loro sottoposto per la superiore approvazione. Sono in corso ulteriori procedure, con gli strumenti della normativa vigente nel pubblico impiego, per rafforzare ulteriormente i nostri organici per meglio corrispondere ai compiti a noi affidati dalla Regione Calabria”.